10 साल की गारंटी वाली सड़क पहले साल ही उखड़ी, पैचवर्क से नहीं छुपा राज

सीहोर से श्यामपुर सड़क मार्ग की जर्जर हालत देख सांसद आलोक शर्मा का पारा गर्म, निर्माण कंपनी को दी चेतावनी.

sehore shyampur road
10 साल की गारंटी वाली सड़क पहले साल ही उखड़ी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
सीहोर: सीहोर जिले को कई जिलों से जोड़ने वाली सीहोर-श्यामपुर सड़क की बदहाली की शिकायतें सांसद आलोक शर्मा को कई माह से मिल रही थीं. लगातार आ रही शिकायतों के बाद जब आलोक शर्मा ने इस मामले में संज्ञान लिया तो पोल खुल गई. दरअसल, इस सड़क में जगह-जगह दरारें और गड्ढे हो गए हैं. इसके बाद आलोक शर्मा नाराज हुए और बोले कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा. इस सड़क की गारंटी 10 साल की थी लेकिन पहले साल ही उखड़ गई.

सांसद आलोक शर्मा ने बताई गंभीर अनियमितता

मध्य प्रदेश की पहली एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक से बनी सीहोर-श्यामपुर सड़क की बदहाली को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है. 30 करोड़ रुपये की लागत से बनी और 10 साल की गारंटी वाली इस सड़क के पहले ही साल में उखड़ जाने पर सांसद ने इसे गंभीर अनियमितता बताया है.

भोपाल सांसद आलोक शर्मा (ETV BHARAT)

शिकायतें मिलने के बाद संज्ञान लेते हुए सांसद आलोक शर्मा ने सख्त लहजे में कहा "एफडीआर तकनीक से बनी इस सडक़ के संबंध में कई शिकायतें आई हैं, यह मेरे संज्ञान में है."

निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी

सांसद आलोक शर्मा ने कहा "जिस कंपनी ने भी सडक़ का निर्माण किया है, यदि सडक़ टाइम पीरियड के पहले उखड़ गई थी. उसे दोबारा निर्माण कराने के आदेश दूंगा. किसी कार्य में अनियमितता नहीं होने दी जाएगी. यदि गलत काम किया है तो कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

जयपुर-जबलपुर हाइवे को जोड़ती है सड़क

यह 24 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर 2023 में पूरी हुई थी. दावा था कि यह सड़क कम लागत में दोगुनी मजबूत होगी और इसकी मजबूती की गारंटी का दावा 10 साल का किया जा रहा था, लेकिन यह पहले ही साल की बारिश में जगह-जगह दरारें और गड्ढों में तब्दील हो गई थी. अब इस सड़क पर आवागमन मुश्किल हो रहा है.

श्यामपुर तक की यह सड़क जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे से जुड़ती है. कुरावर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजग, गुना-ग्वालियर और राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

नाकामी छुपाने के लिए कई बार पेचवर्क

इस मामले में एमपीआरडीसी की महाप्रबंधक सोनल सिन्हा ने आश्वासन दिया था "बारिश खत्म होने के बाद सड़क का डामरीकरण किया जाएगा." लेकिन महाप्रबंधक का यह आश्वासन भी बेअसर साबित हुआ है. सड़क पर हुए गड्ढों को पेचवर्क करके ढंका जाता है लेकिन राज की परतें फिर उखड़ जाती हैं.

