अपनी ही सरकार पर बरसे मामा, आदिवासियों के घर चला बुलडोजर तो धरने पर बैठे शिवराज
सीहोर के कोसमी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आदिवासियों के हक में बैठे धरने पर, बोले- बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:59 AM IST
सीहोर: भेरूंदा ब्लॉक के आदिवासी गांव कोसमी में अजब नजारा देखने को मिला. धरने पर बैठे आदिवासियों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ धरने पर बैठ गए. दरअसल गांव कोसमी में वन विकास निगम ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे सरदार वल्लभभाई पटेल अभ्यारण की चिन्हित जमीन पर आदिवासियों के कच्चे और लकड़ी के टापरेनुमा लगभग आधा दर्जन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.
अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से गुस्साए क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की शाम कोसमी पहुंचे. पीड़ितों से मुलाकात की और कड़े शब्दों में वन विकास निगम की कार्रवाई को बर्बर करार दिया. इस कार्रवाई के विरोध में लगभग एक घंटे धरने पर बैठे.
शिवराज सिंह को देख फफक-फफककर रोए ग्रामीण
सबसे पहले क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोसमी गांव में तोड़े गए अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने अतिक्रमण प्रभावित आदिवासियों के परिवार के बीच जाकर उन्हें ढाढस बंधाया. बच्चियां और महिलाएं फफक फफक कर रो उठी. केंद्रीय मंत्री शिवराज ने गले से लगाकर उन्हें संबल दिया और कहा कि गरीबों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
पहले भी धरना प्रदर्शन में हुए थे शामिल
इससे पहले भी वर्ष 2025 में जब वन विकास निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई की थी तो शिवराज सिंह चौहान ने उनके स्थान पर जाकर मुलाकात की थी. सरकार को आड़े हाथों लेकर पूरी कार्रवाई रुकवाकर तत्कालीन डीएफओ डाबर का स्थानांतरण करवा दिया था. इस बार भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुखर नजर आए और अपनी ही सरकार के विरुद्ध कोसमी गांव में अतिक्रमण के विरुद्ध धरने पर बैठ गए. उन्होंने मौके से ही मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाया और नाराजगी जताई.
बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
कोसमी गांव में धरने स्थल पर आदिवासियों का भारी जमावड़ा हो गया. जमकर नारेबाजी हुई और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में प्रभावित परिवारों को नए घर बनवाने और तब तक रहने-खाने की अस्थायी व्यवस्था कराने का भरोसा दिया. उन्होंने आदिवासियों को भरोसा दिलाये हुए कहा कि, ''वह भोपाल जाकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी चर्चा करेंगे.''