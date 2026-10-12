ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार पर बरसे मामा, आदिवासियों के घर चला बुलडोजर तो धरने पर बैठे शिवराज

सीहोर में धरने पर शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

सीहोर: भेरूंदा ब्लॉक के आदिवासी गांव कोसमी में अजब नजारा देखने को मिला. धरने पर बैठे आदिवासियों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ धरने पर बैठ गए. दरअसल गांव कोसमी में वन विकास निगम ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे सरदार वल्लभभाई पटेल अभ्यारण की चिन्हित जमीन पर आदिवासियों के कच्चे और लकड़ी के टापरेनुमा लगभग आधा दर्जन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से गुस्साए क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार की शाम कोसमी पहुंचे. पीड़ितों से मुलाकात की और कड़े शब्दों में वन विकास निगम की कार्रवाई को बर्बर करार दिया. इस कार्रवाई के विरोध में लगभग एक घंटे धरने पर बैठे.