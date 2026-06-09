भैंस सुनेगी या सरकार? संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल के 8वें दिन बजाई गई खास धुन
संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 8 दिन से जारी. अपनी मांगों को लेकर अब इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी की है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 3:40 PM IST
सीहोर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मध्य प्रदेश में कार्यरत करीब 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही. सीहोर जिले के भी 502 संविदा कर्मचारी पिछले 8 दिन से काम बंद कर धरने पर बैठे हैं. अपनी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है. सोमवार को हड़ताल के सातवें दिन कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया.
11 जून को सीएम आवास घेरने का ऐलान
बस स्टैंड के पास टाउन हॉल स्थित धरना स्थल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार और एनएचएम प्रशासन के खिलाफ अपना तीखा विरोध दर्ज कराया. कर्मचारियों का कहना है "सरकार उनकी जायज मांगों को लेकर बहरी बन चुकी है. बिल्कुल वही स्थिति है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का तुरंत निराकरण नहीं हुआ तो आगामी 11 जून को प्रदेशभर के कर्मचारी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे."
भीषण गर्मी में धरने पर डटे कर्मचारी
भीषण गर्मी के बावजूद संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरनास्थल पर डटे हुए हैं. पदाधिकारियों ने बताया "उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महीने पहले ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की थी. सबसे पहले काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया. इसके बाद मंत्रियों और आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए. जब शासन ने सुध नहीं ली तो मजबूरन 2 जून से सभी संविदा कर्मचारियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सरकारी कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया."
- मध्य प्रदेश के संविदा व आउटसोर्स कर्मियों के रेगुलर होने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
- संविदा कर्मचारी अधिकारियों के लिए 10 साल बाद बदला नियम, मिलेगा सीधी भर्ती में फायदा
स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बेपटरी
संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण जिले की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से पटरी से उतर गई हैं और अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं. नियमित टीका लगाने वाली एएनएम और सुपरवाइजरों के हड़ताल पर होने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान पूरी तरह रुक गया है. प्रसव केंद्रों और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स पर स्टाफ नर्सों की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सुरक्षित डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.
संविदा कर्मियों ने ये मांगें उठाईं
संविदा स्वास्थ्य कर्मी तरुण राठौर ने मांग की है "तुरंत नियमित किया जाए. नियमित कर्मचारियों की तरह ही संविदा कर्मियों को भी समान वेतन, महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट दिया जाए. कर्मचारियों के लिए एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस योजना और नियमित छुट्टियां लागू हों. गलत तरीके से किए गए वेतन निर्धारण को सुधारा जाए और हर साल वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो."