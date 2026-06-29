सलकनपुर देवीधाम के कैमरे में रिकॉर्ड लेपर्ड फैमिली, बार बार काट रहे मंदिर के चक्कर
सीहोर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सलकनपुर देवीधाम परिसर में तेंदुए देखे जाने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:33 PM IST
सीहोर: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सलकनपुर देवीधाम में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है. इस बार एक मादा तेंदुआ अपने दो नन्हे शावकों के साथ मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर टहलती हुई नजर आई है. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पिछले डेढ़ महीने के भीतर इस परिसर में तेंदुए देखे जाने की यह तीसरी घटना है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है.
सामने आए ताजा सीसीटीवी फुटेज में एक वयस्क मादा तेंदुआ अपने दो शावकों के साथ बड़ी शांति से मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर घूमती दिखाई दे रही है. सलकनपुर धाम में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में लोग तड़के सुबह और देर रात को इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते मंदिर जाते हैं. ऐसे में मुख्य मार्ग पर तेंदुए के परिवार की मौजूदगी ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले 14 जून को भी एक तेंदुआ इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आया था.
साधु की मौत के बाद गहराया डर
इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि करीब डेढ़ महीने पहले 14 मई को सलकनपुर टेकरी के पास नागिन जोड़ पर एक साधु का शव मिला था. वह रोज सुबह 4-5 बजे के बीच माता के दर्शन के लिए दंडवत यात्रा करते थे. वन विभाग की जांच और मौके पर लगाए गए ट्रैप कैमरों की फुटेज से यह साफ हुआ है कि उन पर तेंदुए ने ही हमला किया था. विशेषज्ञों का मानना है कि अंधेरे में दंडवत प्रणाम करते समय तेंदुए ने साधु को कोई वन्य जीव समझकर उन पर हमला कर दिया था.
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कागजों में वन विभाग की तैयारी
साधु की मौत के बाद रेहटी वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा का दावा करते हुए क्षेत्र में पिंजरा लगाने की बात कही थी. इसके लिए जिला मुख्यालय से अनुमति भी मांगी गई थी. लेकिन डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी अब तक धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही पिंजरा लगाया गया है. अब मुख्य सीढ़ियों तक तेंदुए के परिवार के पहुंचने के बाद स्थानीय दुकानदारों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश और डर है. लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है.
श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील
इस घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. लोगों ने मांग की है कि वन विभाग जल्द से जल्द तेंदुए के परिवार को सुरक्षित रेस्क्यू करे और उन्हें किसी घने जंगल में छोड़े, ताकि भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को टाला जा सके. साथ ही श्रद्धालु बिना किसी खौफ के माता के दर्शन कर सकें.
देवी धाम सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने कहा, देवीधाम पर आए दिन बाघ, तेंदुए और भालू भ्रमण करते हैं. इस संबंध में हमारी तरफ से कलेक्टर और वन विभाग को पत्र लिखकर सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है.
वहीं इस मामले पर बोलते हुए वन विभाग रेहटी के रेंजर अक्षय सिंह ने कहा, पास में ही रातापानी अभ्यारण टाइगर रिजर्व है. जंगली एरिया होने से यहां वन्य प्राणी पहुंच जाते हैं. हम प्लान बना रहे हैं कि कोई भी वन प्राणी देवी धाम तक नहीं पहुंचे, इसकी प्रक्रिया चल रही है.