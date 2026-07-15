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ब्लैक स्पॉट बना सीहोर का मिड घाट! खड़े डंपर में पीछे से घुसा ट्रक, 8 वर्षीय मासूम समेत 2 की मौत

सीहोर में एनएच-46बी के मिडघाट पर तड़के भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े वाहन को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दो लोगों की गई जान.

SEHORE ROAD ACCIDENT
सीहोर में खड़े डंपर में पीछे से घुसा ट्रक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:24 AM IST

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सीहोर: बुधनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-46बी के डेंजरस बन चुके मिडघाट पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया. बुधवार सुबह करीब 4 बजे सड़क किनारे खराब खड़े डंपर को सुधार रहे चालक को पीछे से तेज रफ्तार आइसर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 8 वर्षीय मासूम सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

खड़े डंपर में पीछे से घुसा ट्रक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर खराब होने के कारण हाईवे किनारे खड़ा था और चालक उसे ठीक कर रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे आइसर ट्रक चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और सीधे डंपर में जा घुसा. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही बुधनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

सीहोर में सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम समेत 2 की मौत (ETV Bharat)

8 साल के बच्चे और डंपर ड्राइवर की मौत
मृतकों की पहचान प्रदीप पासी (30 वर्ष), निवासी सांची रायसेन और राजवीर (8 वर्ष) उर्फ मोनू नामदेसी, निवासी परासिया, जिला छिंदवाड़ा के रुप में हुई है. प्रदीप पासी डंपर का चालक था. जबकि राजवीर आइसर ट्रक में सवार था. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि अंधेरा और सड़क किनारे खड़ा डम्पर हादसे की वजह हो सकता है.

एसडीओपी बुधनी रवि शर्मा ने बताया कि, ''इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. एक वाहन खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था और चालक उसे सुधार रहा था, तभी पीछे से आए दूसरे वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इस बेहद दुखद हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हुई है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरु कर दी है.''

ब्लैक स्पॉट बना मिडघाट
सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र के पास स्थित मिडघाट लंबे समय से सड़क हादसों के लिए संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है. घुमावदार मोड़, तीखी ढलान और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. इसी वजह से इसे दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के रूप में भी देखा जाता है.

पहले भी हो चुके हैं हादसे
हाल के समय में इस क्षेत्र में कई गंभीर सड़क हादसे सामने आए हैं. इससे पहले तालपुरा जोड़ के पास तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे एक मासूम बच्चे और महिला को कुचल दिया था. वहीं, मिडघाट में खड़े ट्रक से यात्री बस की टक्कर जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, घाट सेक्शन में तीखी ढलान, घुमावदार सड़कें, तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही इस मार्ग को लगातार हादसों की ओर धकेल रही है. स्थानीय लोग लंबे समय से यहां बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी यातायात नियंत्रण की मांग कर रहे हैं.

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