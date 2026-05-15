ETV Bharat / state

सीहोर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने नव दंपति को मारी टक्कर, मौके पर मौत

रेहटी के पास अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, पति-पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम, सीहोर से प्रवेश राजपूत की रिपोर्ट

NEWLY WED COUPLE DIED IN SEHORE
सीहोर में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीहोर : मध्य प्रदेश के सीहोर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के रेहटी थाना क्षेत्र अंतर्गत देलावाड़ी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार नव दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान ज्योति ठाकुर और उनके पति आशुतोष दीक्षित के रूप में हुई है, दोनों भोपाल निवासी हैं.

ज्यादा खून बह जाने से मौके पर मौत

बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया, '' भोपाल निवासी आशुतोष दीक्षित अपनी पत्नी ज्योति ठाकुर के साथ स्कूटी से जा रहे थे. इसी दौरान देलावाड़ी के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. दोनों का काफी ज्यादा खून बह जाने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटनास्थल से एक्टिवा क्रमांक MP 04 UL 1280 को बरामद किया गया है.''

Newly wed couple died in Sehore
अज्ञात वाहन ने नव दंपति को मारी टक्कर (Etv Bharat)

परिजनों को सौंपे गए शव

घटना की सूचना मिलते ही रेहटी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद घटनास्थल से शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप गिया गया है. वहीं, नव दंपति की मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं.फिलहाल टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही.

यह भी पढ़ें-

सड़क पर लगा जाम, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

शुक्रवार दोपहर में हुई इस भीषण दुर्घटना के बाद से देलवाड़ी मार्ग पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया था. इसके बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन व शवों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया. भोपाल के रहने वाले इस दंपति की अचानक मौत की खबर से उनके गृह क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस आसपास के ढाबों और चेकपोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है जिससे आरोपी वाहन चालक का पता लगाया जा सके. मृतक पति-पत्नी भोपाल के भारतीय निकेतन के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वहीं, पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
SEHORE ACIDENT TWO DIED
SEHORE ROAD ACCIDENT KILLS TWO
BHOPAL SEHORE NEWS
NEWLY WED COUPLE DIED IN SEHORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.