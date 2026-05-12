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सीहोर की क्रिकेट नर्सरी बना BSI ग्राउंड, यहां की मिट्टी से तराशे जा रहे अंतरराष्ट्रीय सितारे

इस मैदान की सबसे बड़ी खासियत यहां का विश्वस्तरीय टर्फ विकेट है. दिग्गज क्रिकेटर और क्रिकेट प्रशासक संजय जगदाले के निर्देशन में तैयार किया गया यह विकेट इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है. इसे करीब 10 फीट गहरी ठोस नींव देकर बनाया गया है, जो देश के चुनिंदा मैदानों में ही देखने को मिलता है. वर्ष 1990 में तत्कालीन एमपीसीए अध्यक्ष स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने इस मैदान के आधुनिकीकरण में विशेष रुचि दिखाई थी.

बीएसआई मैदान का इतिहास भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर से जुड़ा हुआ है. वर्ष 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था, उसी वर्ष इस मैदान पर मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबला आयोजित हुआ था. तब से लेकर आज तक यह मैदान लगातार कई बड़े मुकाबलों और यादगार क्षणों का साक्षी रहा है.

सीहोर: शहर के हृदय स्थल व शुगर फैक्ट्री के पास स्थित बीएसआई मैदान आज केवल एक खेल मैदान नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की क्रिकेट प्रतिभाओं की ऐसी पाठशाला बन चुका है. जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सितारे दिए हैं. अपनी ऐतिहासिक विरासत, तकनीकी गुणवत्ता और खिलाड़ियों की लंबी फेहरिस्त के कारण यह मैदान आज अलग पहचान रखता है.

उनके प्रयासों से स्टेडियम और टर्फ विकेट के निर्माण के लिए शासन स्तर से राशि स्वीकृत हुई. आज यहां अमेरिकी घास, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और बेहतरीन समतलीकरण जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदानों की श्रेणी में खड़ा करती हैं.

जहां खेलने पहुंचे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज

बीएसआई मैदान की पहचान केवल घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं रही. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान और जेपी यादव जैसे क्रिकेटर यहां खेल चुके हैं. खास बात यह है कि जेपी यादव का इस मैदान से जुड़ाव आज भी बना हुआ है. यही नहीं, इस मैदान से निकले खिलाड़ी विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं. यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके मुनीस अंसारी वर्तमान में ओमान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और विश्व कप तक खेल चुके हैं. वहीं युवा खिलाड़ी अतुल कुशवाह हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश दौरे से शानदार प्रदर्शन कर लौटे हैं.

सुबह-शाम क्रिकेट खेलते बच्चे (ETV Bharat)

प्रशासनिक अधिकारियों का भी पसंदीदा मैदान

शहर के बीच स्थित होने के कारण यह मैदान खिलाड़ियों के लिए बेहद सुलभ है. सुबह और शाम यहां युवाओं की ऊर्जा देखने लायक होती है. यही वजह है कि यह मैदान प्रशासनिक अधिकारियों का भी पसंदीदा केंद्र बना हुआ है. जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां नियमित रूप से खेलते और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेते नजर आते हैं. पूर्व कलेक्टर सरदार अमरजीत सिंह की स्मृति में शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिताओं ने यहां के बच्चों में क्रिकेट के प्रति जो जुनून जगाया था, वह आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है.

सीहोर का बीएसआई मैदान (ETV Bharat)

अनुभव की पाठशाला बने कोच मदन कुशवाह

बीएसआई मैदान के हेड कोच मदन कुशवाह स्वयं इसी मैदान की देन हैं. वर्षों तक यहां क्रिकेट खेलने के बाद अब वे नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दे रहे हैं. मदन कुशवाह बताते हैं, "मैं इसी मैदान पर खेलकर बड़ा हुआ हूं और आज यहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूं. हमारे कई जूनियर खिलाड़ी जैसे मयंक जैन, अतुल कुशवाह, गौरव पिचोनिया और तिलकेश राय आज उच्च स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि उभरते खिलाड़ियों को आधुनिक क्रिकेट की तकनीक और अनुभव दोनों उपलब्ध करा सकें."