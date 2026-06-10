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सीहोर में बिजली कंपनी की मनमानी, भीषण गर्मी में घंटों बिजली कटौती से 20 हजार आबादी त्रस्त

सीहोर में बिजली कंपनी की मनमानी से व्यापारियों को भारी नुकसान ( ETV Bharat )

इस गंभीर समस्या को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने व्यापारियों और आम जनता से बात की, जिसमें बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही और झूठ सामने आया है. बिजली कटौती की गाज छोटे-बड़े व्यापारियों और उद्योगों पर गिरी है. बिजली कटौती के कारण कामों में भारी गिरवट आई है जिसके चलते मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया है.

आए दिन बिना किसी पूर्व सूचना के 5 से 6 घंटे तक की जा रही बेतहाशा बिजली कटौती के कारण जहां आम जनता की रातों की नींद उड़ गई है, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया और बाजार में व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है.

सीहोर: जिला मुख्यालय का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाने वाला मण्डी क्षेत्र इन दिनों भीषण गर्मी के बीच बिजली कंपनी की लचर व्यवस्था और अघोषित कटौती की भारी मार झेल रहा है. नगर पालिका के चार वार्डों में फैली लगभग 20 हजार की आबादी पिछले कई दिनों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है.

व्यवसायियों की साख दांव पर लगी

ट्रॉली कारखाना संचालक संदीप राठौर ने कहा, "अभी हमारा सीजन का समय चल रहा है. बिजली विभाग वाले मैसेज देते हैं कि 1 घंटे के लिए लाइट काटी जा रही है, लेकिन 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है. हम ग्राहकों को समय पर काम करके नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमारी साख खराब हो रही है. भीषण गर्मी में लेबर बेहाल है और व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है."

भीषण गर्मी में घंटों बिजली कटौती से 20 हजार आबादी त्रस्त (ETV Bharat)

व्यापार पर मंडराया संकट

आटा मिल संचालक मनोज राठौर ने बताया, "हम पिछले 6 महीने से इस समस्या से परेशान हैं. आटा मिल पूरी तरह बिजली पर निर्भर है. बार-बार लाइट जाने से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. समय पर डिलीवरी न मिलने से बाजार में हमारा नाम खराब हो रहा है. अगर इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो हमें अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे.

बिजली कटौती से जूझ रहे दुकानदार और ग्राहक

दुकान संचालक विनोद वर्मा ने कहा, "लोडिंग और कटौती के कारण 4-5 घंटे दुकान में बिना बिजली के बैठना पड़ता है. ग्राहकों के काम अटक जाते हैं, जिससे ग्राहक और हम दोनों ही परेशान हैं. बिजली कंपनी 1 घंटे का बोलकर 5 घंटे बिजली काट देती है."

बिजली कटौती से ग्रामीणों और व्यापारियों में आक्रोश (ETV Bharat)

बेहद संवेदनशील क्षेत्र में बिजली संकट

मण्डी क्षेत्र जिला मुख्यालय का बेहद संवेदनशील इलाका है. इस क्षेत्र में पुलिस लाइन, जनपद कार्यालय, कृषि उपज मंडी और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है. लगातार बिजली गुल रहने से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है. वहीं पुलिस लाइन के परिवारों को भी इस भीषण गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जनप्रतिनिधियों पर लगे चुप्पी साधने के आरोप

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 20 हजार की भारी-भरकम आबादी की सुध लेने वाला आज कोई जनप्रतिनिधि मैदान में नजर नहीं आ रहा है. चुनाव के वक्त वोट मांगने आने वाले नेताओं ने आज संकट के समय चुप्पी साध रखी है, जिससे जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है. बिजली बिल तो हर महीने बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन जब बिजली देने की बारी आती है तो कंपनी के पास सिर्फ बहाने होते हैं.

जब इस गंभीर बिजली संकट को लेकर विद्युत वितरण कंपनी की असिस्टेंट इंजीनियर साधना करेटी से बात की गई तो उन्होंने इसके पीछे तकनीकी और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. उन्होंने बताया, "रविवार को तेज हवा और आंधी चलने के कारण बिजली के पोल और सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिसके सुधार कार्य में समय लगा.

इसके अलावा सोमवार को इंडस्ट्रीज फीडर पर कुछ जरूरी मेंटेनेंस का काम किया जाना तय था. लाइन पर काम करने के दौरान कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना न हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सप्लाई को बंद किया गया था."