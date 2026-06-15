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सीहोर के 25 गांवों में बिजली संकट, रात में अक्सर बत्ती गुल, ग्रामीणों का सब्र टूटा

सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती से रोष ( ETV BHARAT )