सीहोर के 25 गांवों में बिजली संकट, रात में अक्सर बत्ती गुल, ग्रामीणों का सब्र टूटा
बरखेड़ी बिजली केंद्र से जुड़े करीब 25 गांवों में बिजली संकट. ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर दी आंदोलन की चेतावनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 5:33 PM IST
सीहोर : मानसून के कदम रखने से पहले ही बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के दावों की हवा निकल गई. बिलकिसगंज क्षेत्र के बरखेड़ी विद्युत केंद्र से जुड़े चंदेरी सहित करीब 25 गांवों के लोग भारी बिजली और फाल्ट से बेहद त्रस्त हैं. ग्रामीणों का कहना है कि आंधी-बारिश आते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है. चंदेरी, नई चंदेरी, पिपलिया, ताकीपुर, शेरपुर, भगवानपुर, बडऩगर, आलमपुरा और बरखेड़ी सहित 25 गांवों के लिए रात में सिर्फ 1 या 2 लाइनमैन ही ड्यूटी पर रहते हैं.
ग्रामीण क्षेत्र में लाइनमैन बढ़ाने की मांग
किसान व समाजसेवी एमएस मेवाड़ा का कहना है "आंधी व बारिश के दौरान बिजली लाइन में बड़ा फाल्ट आता है तो इतने कम स्टाफ के भरोसे पूरी रात सप्लाई बहाल नहीं हो पाती. हाल ही में हुए एक बड़े फाल्ट के दौरान रात 8 बजे गुल हुई बिजली को चालू करने के लिए ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खुद रातभर मोर्चा संभालना पड़ा और लाइनमैन के साथ मिलकर काम करना पड़ा, तब जाकर तडक़े 3 बजे सप्लाई चालू हो सकी."
फोन नहीं उठाते बिजली कंपनी के अधिकारी
लोगों का कहना है कि जब ग्रामीण शिकायत करने के लिए फोन लगाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी रिस्पांस नहीं देते. रातभर लाइट गुल रहने से उमस बढ़ जाती है, जिससे मच्छरों का आतंक बढ़ रहा है. लोग बीमार हो रहे हैं. सब-स्टेशन पर न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही फल्ट सुधारने के लिए जरूरी वाहन हैं. प्रदर्शन में गोपाल सिंह मेवाड़ा, मांगीलाल मेवाड़ा, शंकरलाल मेवाड़ा, तुलसीराम मेवाड़ा, पूर्व मंडी अध्यक्ष हीरालाल, करण सिंह और उमराव सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे.
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ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने मांग की है कि बरखेड़ी सब स्टेशन क्षेत्र में लाइनमैनों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए. रात के समय आंधी से निपटने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और वाहन की व्यवस्था की जाए. अगर उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे. बिजली कंपनी के एसई पूनम तुमराम का कहना है "हमारी टीम फाल्ट आने पर या फिर तार टूटने तत्काल मौके पर पहुंचती है."