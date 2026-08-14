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सीहोर में नकली कीटनाशक फैक्ट्री का पर्दाफाश, 1.25 करोड़ का माल जब्त, बनाया जा रहा था जहर

कीटनाशक बनाने वाली कंपनी को लगातार नकली कीटनाशक दवाओं को गांवों में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी. कंपनी ने जब किसकी पड़ताल की तो नगर के श्रीराम कॉलोनी में नामी कंपनी की नकली कीटनाशक दवा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ. कृषि विभाग की टीम ने इस मामले में सीहोर के श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई की. यहां भारी मात्रा में कथित नकली कीटनाशक बरामद किए गए. इसी तरह से नसरुल्लागंज (भैरूंदा) में भी नकली कीटनाशकों के निर्माण व बिक्री के खिलाफ व्यापक छापामार कार्रवाई की गई.

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. किसानों को नकली कीटनाशक बेचकर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले गैंग पर पुलिस शिकंजा कसा है. कृषि विभाग ने पाइरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित कंपनियों की टीम के साथ सीहोर व भैरूंदा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की. कार्रवाई में नामी कृषि कंपनियों के ब्रांड से तैयार किए जा रहे कथित नकली कीटनाशक, रसायन, पैकिंग सामग्री और पैकेजिंग मशीनरी बरामद हुई. जब्त सामग्री का बाजार का दाम प्रारंभिक तौर पर करीब 1.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

कार्रवाई के दौरान मुकेश कुशवाहा के घर व गोदाम पर दबिश दी गई, जहां चार महिलाएं कथित रूप से नकली कीटनाशकों की पैकिंग का काम करती हुई मिलीं. वहीं नसरुल्लागंज में सुरेंद्र पंवार के निवास पर की गई कार्रवाई में भी घर की महिलाओं द्वारा नकली कीटनाशकों की पैकिंग किए जाने की जानकारी सामने आई है. इनमें इंडोफिल इंडस्ट्रीज का M-45, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के Nativo और Antracol, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का Rice Act व इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का Green Label शामिल बताया गया है. साथ ही पैकिंग सामग्री और अन्य संबंधित सामान भी मिला है.

एक अज्ञात शख्स की भूमिका, बाजारों में खपाने का करता था काम

जांच में एक अज्ञात व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है, जो कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया. फरार शख्स तैयार नकली उत्पादों को अलग-अलग बाजारों में खपाने का काम करता था. पुलिस और संबंधित विभाग अब इस व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुटे हैं. जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है. मामले को लेकर पाइरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय पंडित एसपी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की.

नकली कीटनाशक जब्त (ETV Bharat)

कृषि विभाग ने थाने में दिया आवदेन

उन्होंने बताया कि "कृषि विभाग द्वारा संबंधित थानों में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है. उन्होंने एसपी से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए आशंका जताई कि देरी का लाभ उठाकर आरोपी फरार हो सकते हैं, या जब्त सामग्री से छेड़छाड़ का प्रयास हो सकता है. हालांकि पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज किए जाने का आश्वशन कपनी प्रबंधकों को दिया है."