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सीहोर में पुलिस की टॉप लीडरशिप महिलाओं के पास, नारी शक्ति चलाएगी कानून व्यवस्था

वायरलेस से लेकर मैदान तक नारी शक्ति का नेतृत्व सीहोर पुलिस के वायरलेस सिस्टम पर माइक-1 अब एक महिला अधिकारी की आवाज से गूंजेगा. जिले में पुलिस व्यवस्था की कमान इस प्रकार है- पुलिस अधीक्षक (SP): सोनाक्षी सक्सेना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP): सुनीता रावत SDOP (सीहोर): पूजा शर्मा नगर पुलिस अधीक्षक (CSP): अभिनंदना शर्मा

सीहोर: मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी तबादला सूची ने सीहोर जिले में एक नया और प्रेरणादायक अध्याय शुरू कर दिया है. जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के स्थानांतरण के बाद अब सोनाक्षी सक्सेना को सीहोर की नई एसपी नियुक्त किया गया है. इस बदलाव के साथ ही सीहोर पुलिस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह महिला अधिकारियों के हाथों में आ गया है, जो महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल बनकर उभरा है.

जिले के इन प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति न केवल प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा और समानता का सशक्त संदेश भी देता है. इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी समस्याएं अधिक खुलकर सामने रख सकेंगी.

सीहोर में पुलिस डिपार्टमेंट संभालेंगी महिलाएं (ETV Bharat)

ऐसा रहा दीपक शुक्ला का कार्यकाल

निवर्तमान एसपी दीपक शुक्ला ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामुदायिक पुलिसिंग को भी प्राथमिकता दी. अवैध शराब, मादक पदार्थों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया. साथ ही जनसंवाद और तकनीकी सुधारों के जरिए पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे को मजबूत किया.

महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल (ETV Bharat)

महिला नेतृत्व से बढ़ेगा भरोसा और सुरक्षा का एहसास

महिला अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी से छेड़खानी, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध जैसे मामलों में पीड़िताओं को आगे आने का साहस मिलेगा. यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला साबित होगा.

नई कप्तान के सामने चुनौतियां और उम्मीदें

नवनियुक्त एसपी सोनाक्षी सक्सेना के सामने जिले में अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा को नई दिशा देने की चुनौती होगी. आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी. सीहोर अब उन जिलों में शामिल हो गया है, जहां पुलिस प्रशासन में महिला नेतृत्व न केवल जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया अध्याय भी लिख रहा है.