ETV Bharat / state

सीहोर में बीच सड़क पर होने लगा हवन-यज्ञ, रोड हुई ब्लॉक, मुंह देखते रहे आने-जाने वाले लोग

सीहोर में रविवार दोपहर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम कर बीच सड़क पर किया हवन-यज्ञ,सर्विस रोड बनवाने की मांग पूरी न होने पर निकाला गुस्सा.

SEHORE PEOPLE HAVAN AT ROAD
सीहोर में बीच सड़क पर होने लगा हवन-यज्ञ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीहोर: जिला मुख्यालय स्थित हाउसिंग बोर्ड और चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहवासियों का गुस्सा रविवार दोपहर सातवें आसमान पर पहुंच गया. यहां निर्माणाधीन ओवरब्रिज में कथित लापरवाही और लंबे समय से लंबित सर्विस रोड की मांग को लेकर आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए. रहवासियों ने ओवरब्रिज के पास ही चक्काजाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन में लोगों ने सड़क पर ही बैठकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सदबुद्धि के लिए यज्ञ हवन भी किया.

क्या है यह आरओबी प्लान

दरअसल, सीहोर के हाउसिंग बोर्ड स्थित रेलवे फाटक पर 28 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जारी है. यह ब्रिज करीब 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े बनाए जा रहे हैं. निर्माण के पीछे ब्रिज कार्पोरेशन ने दावा करते हुए बताया कि भविष्य में बढ़ते यातायात का दबाव आसानी से संभाला जा सकेगा. ब्रिज में 24 पिलर बनाए गए हैं और इसकी ऊंचाई रेलवे ट्रैक से 7.30 मीटर है. यह ब्रिज शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाएगा.

सीहोर में बीच सड़क लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

क्यों बना विवाद

दरअसल, इस आरओबी के दोनों और सर्विस रोड की मांग दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों ने निर्माण एजेंसी ब्रिज कार्पोरेशन से की, लेकिन ब्रिज कॉर्पोरेशन केवल सिंगल साइड ही सर्विस रोड बना रहा है. इससे लोगों में आक्रोश फैला है. पिछले एक साल से लोगों का गुस्सा किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है.

आज फिर फूटा गुस्सा

सीहोर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से चाणक्य पुरी तक बनाए जा रहे रेलवे ओवर ब्रिज की निर्माण एजेंसी ब्रिज कॉर्पोरशन के नागरिकों ने बीच सड़क पर बैठकर सदबुद्धि यज्ञ किया. दरअसल ब्रिज कर्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे इस रेलवे ओवर ब्रिज के कारण स्थानीय निवासियों की मुसीबत बढ़ते ही जा रही है. असल में ब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड न होने के कारण रहवासियों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जिला प्रशासन में मचा हड़कंप ,विधायक भी पहुंचे

हालांकि सूचना के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी और विधायक सुदेश राय ने सर्विस रोड बनाये जाने के आश्वासन देकर जैसे तैसे इस चक्का जाम को समाप्त करवाया. ओवरब्रिज निर्माण की कछुआ चाल और सर्विस रोड न होने से स्थानीय कॉलोनियों के लोग धूल, कीचड़ और रोज-रोज के हादसों से त्रस्त हो चुके हैं. रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

ब्रिज कार्पोरेशन की दलील

ब्रिज कार्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक ईरान-इजराइल युद्ध के चलते निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले डामर की आपूर्ति प्रभावित हुई. डामर की कमी के कारण अंतिम चरण का डामरीकरण कार्य समय पर नहीं हो सका और परियोजना करीब चार महीने पीछे खिसक गई. अब आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने के बाद काम तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गया है.

TAGGED:

SEHORE RESIDENTS BLOCKED ROAD
SEHORE SERVICE ROAD CONSTRUCTION
SEHORE PEOPLE PROTEST FOR ROAD
SEHORE ROAD DEMAND
SEHORE PEOPLE HAVAN AT ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.