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11000 वोल्ट का करंट सहा, आंखों की रोशनी गंवाई, कपिल परमार का एशियन पैरा गेम्स में सिलेक्शन

11 हजार वोल्ट का करंट भी नहीं डिगा सका हौसला कपिल परमार का जन्म सीहोर के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. जब कपिल मात्र 9 वर्ष के थेए तब खेत में खेलते समय वे अनजाने में 11 हजार वोल्ट के हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गए थे. इस भयानक हादसे में वे बाल-बाल तो बच गए, लेकिन करंट के गहरे झटके के कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे पूरी तरह चली गई और वे (जे-1) श्रेणी, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित में आ गए.

कपिल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर लगते ही भोपाल सांसद आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर विशेष रूप से उनके निवास स्थान पर पहुंचे. सभी जनप्रतिनिधियों ने कपिल का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सीहोर: सीहोर ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए गौरव का ऐतिहासिक क्षण है. शहर के माटी पुत्र और देश के शीर्ष पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार का नागोया जापान में आयोजित होने वाले एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय पैरा जूडो टीम में प्रोविजनल चयन हो गया है. कड़ी मेहनत, अटूट संघर्ष और दृढ़ संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय फलक पर यह मुकाम हासिल करने वाले कपिल से अब पूरे देश को स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं.

कपिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला सम्मान (Credit- kapil parmar Social Media)

चाय की दुकान से निकाला ट्रेनिंग का खर्च

आर्थिक तंगी के कारण कपिल को बचपन से ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर सीहोर में एक चाय की छोटी सी दुकान पर काम किया. वे चाय बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम करते थे ताकि अपनी खेल ट्रेनिंग का खर्च निकाल सकें. विपरीत परिस्थितियों में भी उनके भीतर का खिलाड़ी जिंदा रहा. उनके कोच भगवान दास और अन्य गुरुओं ने उनकी खेल प्रतिभा को पहचाना. कपिल ने बिना रोशनी के सिर्फ छूकर और सामने वाले की आहट को महसूस कर जूडो के दांव-पेंच सीखे और आज वे अपने भारवर्ग (60 किलोग्राम) में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कपिल (Credit- kapil parmar Social Media)

प्रधानमंत्री से लेकर अंबानी परिवार तक ने बढ़ाया उत्साह

कपिल परमार की खेल उपलब्धियां असाधारण हैं. उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में देश के लिए जूडो खेल के इतिहास का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था. इससे पहले वे हंगझू एशियन पैरा गेम्स 2023 में रजत पदक जीत चुके हैं. पेरिस से लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल को गले लगाया था और उनके जज्बे की सराहना करते हुए कहा था कि एक चाय की दुकान से पैरालंपिक के पोडियम तक का सफर देश को प्रेरित करता है.

बच्चों के साथ कपिल परमार (ETV Bharat)

राष्ट्रपति और अंबानी परिवार से मिला सम्मान

देश का मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कपिल परमार को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने मुंबई स्थित निवास एंटीलिया में आयोजित यूनाइटेड इन ट्रायम्फ समारोह में दिग्गज हस्तियों के बीच कपिल को मंच पर बुलाकर विशेष प्रोत्साहन राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया था.

अंबानी परिवार ने बढ़ाया था कपिल का उत्साह (Credit- kapil parmar Social Media)

जापान में तिरंगा ऊंचा लहराना ही एकमात्र लक्ष्य

ईटीवी भारत के संवाददाता प्रवेश राजपूत से से विशेष बातचीत के दौरान कपिल परमार ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, कोच और शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि, ''एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए वे दिन-रात पसीना बहा रहे हैं. उनका एकमात्र लक्ष्य जापान की धरती पर तिरंगे का मान बढ़ाना और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटना है.''