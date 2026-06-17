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5 क्विंटल आमरस, गुलाब जामुन के ढेर, कुबेरेश्वर धाम में महाप्रसादी का रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम में मना प्रदीप मिश्रा का जन्मोत्सव, भक्तों को बंटा 5 क्विंटल गुलाब जामुन और आमरस का प्रसाद.

PANDIT PRADEEP MISHRA BIRTHDAY
कुबेरेश्वर धाम में मना प्रदीप मिश्रा का जन्मोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:25 PM IST

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सीहोर: अकसर आपने देखा होगा कि धार्मिक आयोजनों में बंटने वाले प्रसाद की मात्रा बहुत अधिक होती है. भक्तों की संख्या को देखते हुए कई बार प्रसाद की मात्रा 100 किलो से ऊपर पहुंच जाती है. लेकिन सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में नजारा अलग ही था. यहां बंटने वाला प्रसाद किलो में नहीं बल्कि क्विंटल में तैयार हुआ.

इतनी मात्रा में प्रसाद बनाने की खास वजह थी कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के जन्मोत्सव का होना. प्रदीप मिश्रा के जन्मदिन पर उनको बधाई देने और उनकी एक झलक पाने के लिए देश के के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु धाम पहुंचे थे.

कुबेरेश्वर धाम में महाप्रसादी का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

महाप्रसाद का महा-रिकॉर्ड
जन्मोत्सव पर कुबेरेश्वरधाम आने वाले भक्तों के लिए विठलेश सेवा समिति ने पलक-पावड़े बिछा दिए. पंडित विनय मिश्रा और पंडित समीर शुक्ला की देखरेख में विशाल भोजनशाला चलाई गई. इस दौरान बांटे गए प्रसाद के आंकड़े ने हैरान कर दिया. किलो में नहीं बल्कि क्विंटल में प्रसाद बांटा गया.
5 क्विंटल से अधिक रसीले गुलाब जामुन
5 क्विंटल से ज्यादा ठंडा-ठंडा आमरस
8 क्विंटल से अधिक मावे की शुद्ध बर्फी
10 क्विंटल से ज्यादा गरमा-गरम खिचड़ी

5 QUINTALS GULAB JAMUNS PRASAD
5 क्विंटल गुलाब जामुन का बंटा प्रसाद (ETV Bharat)

प्रदीप मिश्रा की झलक पाने उमड़ा सैलाब
मंगलवार सुबह जैसे ही घड़ी की सुइयों में 10 बजा और पंडित प्रदीप मिश्रा परिसर में पहुंचे, पूरा कुबेरेश्वरधाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और हर-हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा. भक्तों का उत्साह ऐसा था कि किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई ढोल-ताशों की थाप पर झूमकर नाच रहा था. प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में बाबा कुबेरेश्वर और महादेव की महाआरती उतारी गई. उसके बाद भक्तों को प्रसाद बंटा गया.

KUBERESHWAR DHAM PRASAD RECORD
5 क्विंटल आमरस भक्तों को बंटा (ETV Bharat)

भोलेनाथ तो बस भाव के भूखे हैं
महाआरती के बाद पंडाल में मौजूद लाखों भक्तों को संबोधित करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव भक्ति का सबसे सरल मूलमंत्र दिया. उन्होंने कहा, ''भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बहुत कृपालु हैं. वे किसी बड़ी पूजा के नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव और छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं. सच्चे मन से की गई शिव आराधना कभी खाली नहीं जाती.'' आज के दौर के मानसिक तनाव पर बात करते हुए उन्होंने भक्तों से कहा कि, ''अगर जिंदगी में चिंताओं ने घेर रखा है तो रोज सुबह शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, महादेव आपकी जिंदगी में मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति भर देंगे.''

Kubereshwar Dham prasad record
कुबेरेश्वर धाम में लोगों को बंटा प्रसाद (ETV Bharat)

गायक कीर्तिदान गढ़वी ने दी प्रस्तुति
विठलेश सेवा समिति के सोशल मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित ने बताया कि, ''मंगलवार सुबह प्रदीप मिश्रा का जन्म दिन के मौके पर करीब पांच क्विंटल से अधिक गुलाब जामुन, पांच क्विंटल से अधिक आमरस, आठ क्विंटल से अधिक मावे की बर्फी, नमकीन, 10 क्विंटल से अधिक खिचड़ी और रोटी-सब्जी आदि प्रसादी का वितरण किया गया. शाम को मशहूर गायक कीर्तिदान गढ़वी की प्रस्तुति हुई.''

sehore Kubereshwar Dham
प्रदीप मिश्रा की झलक पाने उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

विश्व कल्याण की कामना के साथ उत्सव संपन्न
दिनभर चले इस आध्यात्मिक उत्सव के बाद शाम को लाखों श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर महादेव का विशेष अभिषेक किया. भक्तों ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और विश्व शांति की कामना के साथ इस पावन दिन को यादगार बनाया. देर रात तक धाम पर प्रदीप मिश्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा.

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