सीहोर में नसबंदी फेल होने का मामला, महिला ने दिया बच्ची को जन्म, 4 बच्चे पहले से ही
नसबंदी के 9 महीने बाद महिला ने दिया बच्ची को जन्म, पति-पत्नी ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:50 PM IST
सीहोर : मध्य प्रदेश के सीहोर से नसबंदी फेल होने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां नगर के मंडी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 9 महीने पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सलाह पर जिला अस्पताल में नसबंदी कराई थी, लेकिन महिला गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है. विडंबना ये है कि महिला के पहले से ही 4 बच्चे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसने नसबंदी कराई थी.
नसबंदी हुई फेल, कौन लेगा बच्चे की जिम्मेदारी?
पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति होटल में काम करता है और दोनों के 4 बच्चे है. आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते 9 महीने पहले नसबंदी कार्रवाई थी. महिला और उसके पति ने मीडिया को बताया कि नसबंदी के बाद जब वह फिर गर्भवती हो गई तो दोनों घबरा गए थे और इस बात की शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अस्पताल प्रबंध से की थी. पति-पत्नी का आरोप है कि दोनों ने आंगनवाड़ी के कई चक्कर काटे पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और न कोई संतोषजनक हल मिला. समय बीतता गया और आखिर में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. अब पति-पत्नी का आरोप है कि इस बच्ची का खर्च कौन उठाएगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व जिला अस्पताल पर आरोप
महिला और उसके पति ने कहा कि वह 4 बच्ची को साथ अब पांचवे बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ हैं. महिला के पति मनीष ने कहा, '' हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है और अब नसबंदी के बाद भी बच्ची हो गई. समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. नसबंदी कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकता ओर जिला अस्पताल इसके लिए जिम्मेदार हैं. और अब कोई मदद भी नहीं कर रहा है.''
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मामले की जांच करा रहे हैं : सिविल सर्जन
पति-पत्नी का आरोप है कि प्रबंधन अब इस मामले में लीपापोती कर रहा है. पति-पत्नी ने जिम्मेदारों से हर्जाना देने की मांग की और कहा है कि नसबंदी फेल होने के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, इस मामले में जब सिविल सर्जन उमेश श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने कहा, '' ऐसा मामला मेरे संज्ञान में अभी-अभी आया है. मैं फिलहाल छुट्टी पर हूं पर मामले की जांच करा रहे हैं. इसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा.''