सीहोर में पकड़ा गया पुष्पा! वन विभाग के सामने आखिर झुकना ही पड़ा

सीहोर में पकड़ा गया पुष्पा ( Etv Bharat )

सीहोर : बुधनी तहसील के ग्राम खैरी से वन विभाग ने पुष्पा को पकड़ा है. यहां फिल्म पुष्पा की तरह ही एक आरोपी वन विभाग की आंखों में लगातार धूल झोंंककर सागौन की तस्करी कर रहा था लेकिन सिलगेना में नर्मदापुरम वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा. माफिया के ठिकाने पर दबिश देकर वन विभाग ने लगभग 600 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की हैं. जब्त सागौन की लकड़ी का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रु बताया जा रहा है. लंबे समय से सागौन तस्करी कर रहा था आरोपी .सीहोर और नर्मदापुरम के वन अमले ने यह कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सागौन की सिल्लियां आरोपी गोविंद पटेल के घर से बरामद की गई हैं. आरोप है कि गोविंद लंबे समय से अवैध रूप से लकड़ी कटाई और उसके अवैध परिवहन कार्यों में लिप्त है. कार्रवाई के दौरान वन विभाग का पूरा अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा फिल्मी स्टाइल में तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)