सीहोर में पकड़ा गया पुष्पा! वन विभाग के सामने आखिर झुकना ही पड़ा

अचानक नर्मदापुरम का विन विभाग पहुंचा बुधनी, फिल्मी स्टाइल में तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार.

Pushpa caught in sehore
सीहोर में पकड़ा गया पुष्पा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
सीहोर : बुधनी तहसील के ग्राम खैरी से वन विभाग ने पुष्पा को पकड़ा है. यहां फिल्म पुष्पा की तरह ही एक आरोपी वन विभाग की आंखों में लगातार धूल झोंंककर सागौन की तस्करी कर रहा था लेकिन सिलगेना में नर्मदापुरम वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा. माफिया के ठिकाने पर दबिश देकर वन विभाग ने लगभग 600 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की हैं. जब्त सागौन की लकड़ी का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रु बताया जा रहा है.

लंबे समय से सागौन तस्करी कर रहा था आरोपी

.सीहोर और नर्मदापुरम के वन अमले ने यह कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सागौन की सिल्लियां आरोपी गोविंद पटेल के घर से बरामद की गई हैं. आरोप है कि गोविंद लंबे समय से अवैध रूप से लकड़ी कटाई और उसके अवैध परिवहन कार्यों में लिप्त है. कार्रवाई के दौरान वन विभाग का पूरा अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा

SAGAUN SMUGGLER ARRESTED IN SEHORE
फिल्मी स्टाइल में तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

स्थानीय अमले को सूचना दिए बिना दबिश

बड़ी बात यह सामने आ रही है कि नर्मदापुरम वन अमले ने कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका के चलते स्थानीय वन अमले को बिना सूचना दिए यहां दबिश दी. बताया जा रहा है कि सीसीएफ से शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. इस मामले को लेकर वन विभाग बुधनी की एसडीओ स्वीकृति ओसवाल ने कहा, '' 600 सागौन की सिल्लियां जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी जांच चल रही है. बुधनी तहसील के ग्राम खैरी सिलगेना में वन विभाग ने ये कार्रवाई की है.''

यह भी पढ़ें- सीहोर में शराब तस्कर समझ 2 लड़कों को रोका, आधे घंटे तक लात घूसों से पिटाई

क्या पुष्पा स्टाइल में हो रही थी तस्करी?

वन विभाग की इस कार्रवाई में 600 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की गईं, जिन्हें जब्त करने में वन कर्मचारियों के पसीने छूट गए. जब्त सागौन को कई वाहनों में भरकर आरोपी के घर से ले जाना पड़ा, जिसके लिए विभाग की टीम के भारी मशक्कत करनी पड़ी. इससे सवाल ये भी उठे कि आखिर सबकी नजरों से छिपाकर आरोपी किस तरह पुष्पा स्टाइल में सागौन का अवैध भंडारण करने में कामयाब रहा.

