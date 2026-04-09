सफेद होती चली गई नर्मदा की धार, टैंकर से नदी में 11 हजार लीटर दूध बहाया
सीहोर में नर्मदा नदी में अद्भुत नजारा देखने मिला, नर्मदा के तट से दूध की धारा बही, जिसके बाद नर्मदा नदी पूरी सफेद नजर आई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 4:55 PM IST
सीहोर: आपने ये तो सुना ही होगा कि और दूध की नदियां बह गई. सीहोर में नर्मदा नदी के तट से वाकई दूध की नदी बहती दिखाई दी. असल में सीहोर जिले के भेरूंदा इलाके में आयोजित 21 दिवसीय महायज्ञ के समापन के मौके पर 11 हजार लीटर दूध नदी में विसर्जित किया गया. नर्मदा जल में दुग्ध धारा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है.
जब नर्मदा के तट से बही दूध की धारा, लोग हैरान रह गए
नर्मदा की आस्था में चुनर तो उढ़ाई जाती है, लेकिन इस हजारों लीटर दूध के विसर्जन का ये पहला मौका था. सीहोर में नर्मदा के तट के इलाके भेरूदा में चल रहे 21 दिवसीय महायज्ञ का समापन पर ये तस्वीर बनी. यहां पर संत शिवानंद महाराज 21 दिनों से महायज्ञ करवा रहे थे. अंतिम दिन तट पर टैंकर में करीब 11 हजार लीटर दूध लाया गया. टैंकर के पाइप के जरिए इसे नर्मदा नदी में विसर्जित किया गया. आयोजन समिति से जुड़े समाजसेवी राकेश राय ने कहा कि "सभी परिक्रमा वासियों क्षेत्रवासियों की मंगलकालमना करते हुए उनकी सुख और समृद्धि के लिए मंत्रोच्चार के साथ दुग्ध को प्रवाहित किया गया है. नदी में दूध का अर्पण भी पुण्यफलदायी होता है."
21 दिन का महायज्ञ, जिसमें महाराज के विवादित बयान के चर्चे
सीहोर के सातदेव में पातलेश्वर महादेव मंदिर में इस महायज्ञ की शुरुआत 18 मार्च से हुई थी. 7 अप्रैल को इसका समापन हुआ. इन 21 दिनों में आस पास से हजारों की तादात में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में हिस्सा लिया. जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वो अंतिम दिन का है. जब पूर्णाहूति के बाद दूध को नर्मदा जल में प्रवाहित किया गया. ये धार्मिक आयोजन संत शिवानंद महाराज के विवादित बयानों की वजह से भी चर्चा में रहा था.
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दादा धुनी वाले दरबार के भक्त संत शिवानंद ने मंच से कहा कि था कि "जिन लोगों ने भी इस धार्मिक आयोजन में बाधा डालने का प्रयास किया है. उनकी उनकी नेतागिरी ही चल पाएगी. उन्होंने कहा कि अगर सीहोर जिले से एक भी विधायक या सांसद जीत गया तो मैं अपनी मूंछ और सिर के बाल कटवा लूंगा."