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सफेद होती चली गई नर्मदा की धार, टैंकर से नदी में 11 हजार लीटर दूध बहाया

सीहोर: आपने ये तो सुना ही होगा कि और दूध की नदियां बह गई. सीहोर में नर्मदा नदी के तट से वाकई दूध की नदी बहती दिखाई दी. असल में सीहोर जिले के भेरूंदा इलाके में आयोजित 21 दिवसीय महायज्ञ के समापन के मौके पर 11 हजार लीटर दूध नदी में विसर्जित किया गया. नर्मदा जल में दुग्ध धारा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है.

जब नर्मदा के तट से बही दूध की धारा, लोग हैरान रह गए

नर्मदा की आस्था में चुनर तो उढ़ाई जाती है, लेकिन इस हजारों लीटर दूध के विसर्जन का ये पहला मौका था. सीहोर में नर्मदा के तट के इलाके भेरूदा में चल रहे 21 दिवसीय महायज्ञ का समापन पर ये तस्वीर बनी. यहां पर संत शिवानंद महाराज 21 दिनों से महायज्ञ करवा रहे थे. अंतिम दिन तट पर टैंकर में करीब 11 हजार लीटर दूध लाया गया. टैंकर के पाइप के जरिए इसे नर्मदा नदी में विसर्जित किया गया. आयोजन समिति से जुड़े समाजसेवी राकेश राय ने कहा कि "सभी परिक्रमा वासियों क्षेत्रवासियों की मंगलकालमना करते हुए उनकी सुख और समृद्धि के लिए मंत्रोच्चार के साथ दुग्ध को प्रवाहित किया गया है. नदी में दूध का अर्पण भी पुण्यफलदायी होता है."