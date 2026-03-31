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पार्क की घास चट कर रहा था घोड़ा, पकड़कर ले गई नगर पालिका

सीहोर नगर पालिका ने पकड़ा घोड़ा, पार्क की घास खा रहा था घोड़ा, लोगों की नाराजगी के बाद की कार्रवाई.

SEHORE MUNICIPALITY CAUGHT HORSE
नगर पालिका ने पकड़ा चच्चा का घोड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:27 PM IST

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सीहोर: शहर में नगर पालिका की एक कार्रवाई इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है. रविन्द्र सांस्कृतिक भवन परिसर में बनी हरियाली को लगातार नुकसान पहुंचा रहे एक घोड़े को आखिरकार नगर पालिका अमले ने पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि घोड़ा पिछले तीन दिनों से पार्क की घास चर रहा था. लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बाद नगर पालिका हरकत में आई और घोड़े को पकड़कर अपने परिसर ले गई. अब मालिक के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पार्क की हरियाली बना निजी चारागाह

जानकारी के अनुसार रविन्द्र सांस्कृतिक भवन के बाहरी क्षेत्र में नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर हरियाली विकसित की है. भीषण गर्मी और पेयजल संकट के बीच इस हरियाली को बचाए रखना चुनौती बना हुआ है. इसी बीच एक घोड़ा लगातार तीन दिनों से यहां आकर घास चर रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि घोड़े का मालिक उसे खुले में छोड़ देता था, जिससे पार्क की घास को नुकसान हो रहा था.

नगर पालिका ने पकड़ा चच्चा का घोड़ा (ETV Bharat)

शिकायतों के बाद हरकत में आया नगर पालिका

स्थानीय रहवासियों ने इस मामले की शिकायत नगर पालिका में की. साथ ही सोशल मीडिया पर भी नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए. लगातार बढ़ते दबाव के बाद नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घोड़े को पकड़कर नगर पालिका परिसर ले आए.

सीएमओ बोले, कई बार दी थी समझाइश

नगर पालिका सीहोर के सीएमओ सुधीर सिंह ने बताया कि "घोड़े का मालिक अक्सर शहर के पार्कों में उसे छोड़ देता था. इससे पार्कों की हरियाली को नुकसान पहुंच रहा था. इसको लेकर मालिक को पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया. आखिरकार शिकायतें लगातार मिलने के बाद नगर पालिका को कार्रवाई करनी पड़ी."

सोशल मीडिया पर भी चला तंज का दौर

इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि नगर पालिका पार्क इसलिए बनवाती है ताकि लोग सुकून के पल बिता सकें, लेकिन कुछ लोग इन्हें अपनी निजी जागीर समझ लेते हैं. यूजर ने यह भी लिखा कि अब देखना होगा कि घोड़े के मालिक पर सख्त कार्रवाई होती है या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है.

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