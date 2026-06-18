राम मंदिर के बहाने RSS पर निशाना, सीहोर में बरसे दिग्विजय सिंह
सीहोर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती में शामिल हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर उठाया सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:13 AM IST
सीहोर: महाराणा प्रताप 486वीं जयंती के अवसर पर सीहोर गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है.
आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और पैसों पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वियज ने देश के स्थापित नियमों का हवाला देते हुए कहा, '' देश में किसी भी समिति या आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन, सदस्यता और बैंक खाते का होना अनिवार्य है. आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका कोई आधिकारिक पंजीयन नहीं है. जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वहां जो पैसा इकट्ठा होता है, वह आखिर जाता कहां है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. जिससे सारी सच्चाई सामने आएगी.''
मोहन भागवत के तर्क पर कटाक्ष
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, "मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि हिंदू धर्म का कोई पंजीयन नहीं होता है. अब आप ही बताइए, हिंदू धर्म हमारा हजारों साल पुराना है, तब रजिस्ट्रेशन कहां होता था? आज ये लोग इस तरह के तर्क देकर बच रहे हैं."
17 जून को मनाई गई महाराण प्रताप जंयती
सीहोर में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. कार्यक्रम में उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. इस अवसर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. नेताओं ने दिग्विजय सिंह का स्वागत किया और कार्यक्रम में उनके साथ सहभागिता की.
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बीते 9 मई को महाराणा प्रताप की जन्म तारीख (अंग्रेजी कैलेंडर) के अनुसार देशभर में महाराण प्रताप जयंती मनाई गई थी. वहीं, तिथि और हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 जून (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई.