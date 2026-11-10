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सीहोर में सर्पों की अदालत में इंसानों की पेशी, शरीर में आए सांप से होते हैं सवाल और जवाब

सीहोर लगती है सांपों की अदालत ( Getty Image )

सीहोर: दीपावली की पड़वा के दिन सीहोर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर बसे गांव लसुड़िया परिहार में सांपों की अनूठी अदालत लगती है. लसुड़िया परिहार गांव में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में सांपों की अदालत में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है. यहां साल भर सर्प दंश से पीड़ित मरीजों को हाथों में नाड़ी की बेल बंधकर झाड़ा जाता है. फिर इन्हें हर वर्ष दीपावली की पड़वा को मंदिर में बुलाकर यहां लगने वाली अनूठी सांपों की अदालत में उनकी पेशी करवाई जाती है.

सीहोर में सांपों की अदालत, बर्तन बजाकर फूंकते मंत्र