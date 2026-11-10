सीहोर में सर्पों की अदालत में इंसानों की पेशी, शरीर में आए सांप से होते हैं सवाल और जवाब
मध्य प्रदेश के सीहोर के लसुड़िया परिहार गांव में लगती है सांपों की अनूठी अदालत, सर्पदंश से पीड़ित लोगों के इलाज का दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 3:49 PM IST
सीहोर: दीपावली की पड़वा के दिन सीहोर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर बसे गांव लसुड़िया परिहार में सांपों की अनूठी अदालत लगती है. लसुड़िया परिहार गांव में बने प्राचीन हनुमान मंदिर में सांपों की अदालत में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है. यहां साल भर सर्प दंश से पीड़ित मरीजों को हाथों में नाड़ी की बेल बंधकर झाड़ा जाता है. फिर इन्हें हर वर्ष दीपावली की पड़वा को मंदिर में बुलाकर यहां लगने वाली अनूठी सांपों की अदालत में उनकी पेशी करवाई जाती है.
सीहोर में सांपों की अदालत, बर्तन बजाकर फूंकते मंत्र
पंडा नन्दगिरी महाराज के मुताबिक "अनूठी सांपों की अदालत में उनकी पेशी के दौरान कांसे की गुंड यानि बर्तन बजाकर कुछ विशिष्ट मंत्र फूंके जाते हैं. सर्प दंश पीड़ित के शरीर में अचानक रहस्मयी हरकत होने लगती है और एकाएक काटने वाले सांप की आत्मा शरीर में प्रवेश करती है. फिर शुरू होता है सवाल जवाबों का सिलसिला. जब तक सांप यह वचन नहीं दे देता की अब वह आगे से कभी सर्प दंश पीड़ित को परेशान नहीं करेगा, तब तक उसकी पेशी चलती रहती है.
पहुंचते हैं कई लोग, आस्था या अंधविश्वास
आज जमाना भले ही चांद और मंगल ग्रह पर बसने की बात करे, लेकिन सीहोर के ग्राम लसुड़िया परिहार में आज भी सर्पदंश से पीड़ित लोग स्वस्थ होने के लिए गांव के हनुमानजी की मढ़िया वाले मंदिर में ही आते हैं. अब आप इनके इस विश्वास को आस्था या अन्धविश्वास कह सकते हैं. यहीं नहीं आस्था और अंधविश्वास की यह प्रथा 140 वर्षो से चली आ रही है. प्रदेश भर से सांप के काटने से पीड़ित लोग यहां पहुंचते हैं.
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तीन पीढ़ी से लग रही सांपों की अदालत
सांपों की अनूठी पेशी को लगाने वाले पंडा नन्दगिरी महाराज और उनके साथी पंडा बाबा की माने तो "यहां होने वाली सांपों की पेशी हमारी तीन पीढ़ी करती आ रही है. यहां के सिद्ध मंगल दास बाबा ने यह प्रथा लगभग 140 वर्ष पहले शुरू की थी. दीपावली के दूसरे दिन प्रदेश भर से सांप के काटने से पीड़ित लोग यहां आते है और सांप काटने का कारण जानते हैं. कारण जानने के साथ ही दोबारा एसी घटना न हो इस बात के लिए सांप से वचन लिया जाता है.
(ईटीवी भारत किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है)