कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से, सीहोर के होटल-धर्मशालाएं फुल
कुबेरेश्वर धाम में आयोजन से दो दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. विठलेश सेवा समिति व्यवस्थाओं में जुटी. रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 1:24 PM IST
सीहोर : कुबेरेश्वर धाम में शिव भक्तों का आना शुरू हो गया है. होटल व धर्मशाला फुल हो चुके हैं. धाम में रुकने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. चितावलिया हेमा स्थित मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी तेज है. 24 जुलाई से शुरू होने जा रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना है. इसी के मद्देनजर सारी तैयारियां की जा रही हैं. पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने जानकारी दी.
प्रतिदिन दोपहर में शिव महापुराण कथा
मंदिर परिसर में होने वाली कथा की तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं. श्रद्धालुओं के लिए भोजनशाला सहित अन्य पंडालों का निरीक्षण कर प्रदीप मिश्रा ने सेवा समिति के सेवादारों से चर्चा की. मंदिर परिसर में महोत्सव के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया है. विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित मामा ने बताया "24 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा. इसके बाद 29 जुलाई को प्रात: 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक गुरु दीक्षा समारोह एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया जाएगा."
रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बंद रहेगा
समिति के अनुसार 24 जुलाई से रुद्राक्ष वितरण अस्थायी रूप से बंद रहेगा. इस अवधि में स्वयंसेवक आयोजन स्थल की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्यों में जुटे रहेंगे. होटल और धर्मशालाएं लगभग फुल हो चुकी हैं. कुबेरेश्वरधाम सहित आसपास के होटल, धर्मशालाएं एवं अन्य आवासीय स्थल लगभग हाउसफुल हो चुके हैं. धाम की समिति एवं जिला प्रशासन द्वारा यातायात, पार्किंग, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.
आधुनिक भोजनशाला में प्रसादी
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने कहा "महादेव कहते हैं धैर्य रखो, समय सबका बदलता है. जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसका कभी अहित नहीं होता. इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जप करें और श्रद्धा के साथ एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें. भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं और उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं. कुबेरेश्वर धाम में प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक भोजनशाला में निरंतर नि:शुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है."
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देश के कोने-कोने से आएंगे श्रद्धालु
विठलेश सेवा समिति के स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं और बड़ी संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं. हर वर्ष आयोजित होने वाला गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबेरेश्वरधाम का प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है. इस वर्ष भी शिव महापुराण कथा, गुरु दीक्षा समारोह में देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.