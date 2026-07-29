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पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए जिंदगी के सफर में 4 प्रमुख मार्गदर्शक, जिनकी बातों पर अमल करें

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम और श्योपुर के सीप नदी तट पर स्थित जती घाट पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु.

Guru Purnima celebrations
पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:30 PM IST

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सीहोर/श्योपुर : कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु तत्व और भक्ति का महत्व समझाया. उन्होंने कहा "गुरु चुनने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. जीवन की चार अवस्थाएं और चार मुख्य मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं को सुधारते हैं. ​बचपन में मां, जो सही संस्कार और मार्गदर्शन देती है. ​जवानी में पिता, जो जीवन को सही दिशा और आधार देते हैं. ​अधेड़ावस्था में शिक्षक, जो ज्ञान और समझ का विस्तार करते हैं. ​बुढ़ापे में सद्गुरु, जो अध्यात्म और परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं."

कुबुरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव

पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा पर संबोधित कर रहे थे. कुबेरेश्वरधाम में शुक्रवार से छह दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जारी है. करीब 5 एकड़ से अधिक भूमि पर भोजन प्रसादी के वितरण करने की व्यवस्था की गई है. देशभर से आए 5,000 से अधिक सेवादार भंडारे, भोजन प्रसादी वितरण में जुटे हैं. श्रद्धालुओं के बीच 10 क्विंटल से अधिक का भोजन प्रसादी वितरित किया जा रहा है. गुरु पूर्णिमा पर देशभर से डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु कथा श्रवण एवं दर्शन के लिए पहुंचे.

श्योपुर के जती घाट पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव (ETV BHARAT)

कोई न मिले तो भगवान शिव को गुरु बनाओ

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा "जीवन में सबसे बड़ा संस्कार अपनी वाणी पर नियंत्रण और मिठास लाना है. यहां-वहां भटकने के बजाय 50 बार विचार करके ही गुरु का चयन करें. अगर आपको कोई योग्य गुरु न मिले तो रोजाना एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करें और संकटमोचन महादेव को ही अपना गुरु मान लें. वही आपके जीवन का कल्याण करेंगे."

गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन और उनके बताए सत्य व भक्ति के मार्ग पर चलना ही सच्चा उत्सव है. गुरु पूर्णिमा पर सबसे बड़ा संकल्प यही है कि हम अपने जीवन में गुरु के वचनों को उतारें, कटुता त्यागें और अपने मुख से सदैव मीठे शब्द प्रकट करें.

शिष्यों से नशा छोड़ने की गुरु दक्षिणा मांगी

वहीं, सीहोर के सैकड़ाखेड़ी रोड स्थित माधव सेवा आश्रम में भी गुरुपूर्णिमा उत्सव मनाया गया. पंडित मोहित पाठक ने आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से अनूठी गुरु दक्षिणा मांगी. गुरु की इस नशामुक्त गुरुदक्षिणा की अनूठी मांग पर आश्रम में मौजूद श्रद्धालुओ ने हाथ उठाकर वचन दिया. शिष्यों ने कहा कि अभी तक वह जो हल्के-फुल्के नशा करते थे, वे भी आज से बंद कर देंगे.

श्योपुर के जती घाट पर उमड़े श्रद्धालु

श्योपुर के सीप नदी तट पर स्थित जती घाट पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की धूम. यहां पिछले 40 वर्षों से निरंतर आयोजन हो रहा है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हजारों श्रद्धालु पहुंचे. श्रद्धालुओं ने बताया कि श्योपुर के जती घाट केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि यह प्राचीन तपस्वी स्थल भी है. मान्यता है कि यहां अनेक तपस्वियों ने समाधि ली थी. इस कारण इस स्थान पर नाम जती घाट पड़ा.

इस स्थल पर भगवान शंकर और हनुमान जी के मंदिर भी हैं और परम पूज्य मधुबन दास जी त्यागी की प्रतिमा भी स्थापित है. समाजसेवी कुंजबिहारी सर्राफ ने बताया "परम पूज्य साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री मधुवन दास जी त्यागी ने आज से 40 वर्ष 3 मई सन 1986 में श्योपुर के जत्ती घाट पर समाधि ली थी. उनकी याद में भव्य कार्यक्रम होता है.

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