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सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर का नया दरबार, मंदिर में देखें चारों युगों की झलक

कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर का दरबार ( ETV BHARAT )

काठमांडू शैली में नवनिर्मित भगवान मुरली मनोहर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. प्राण प्रतिष्ठा के बाद के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े. मुंबई, दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों से भक्त यहां पहुंचे. पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान का विशेष श्रृंगार किया. इससे पहले यहां 25 अप्रैल से पूजन चलता रहा. मंदिर में चारों युगों की झलक दिखाई देती है. श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा "श्री कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का सादगी और आस्था के साथ समापन किया गया."

सीहोर : मध्य प्रदेश की राजधानी से भोपाल से 35 किमी दूर स्थित सीहोर के पास कुबेरेश्वर धाम शिव धाम के रूप में पूरे देश में ख्याति बना चुका है. यहां पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव स्थल विकसित किया है. लगभग 300 वर्ष पुराने वटवृक्ष के नीचे स्थापित 111 फीट ऊंचे महामृत्युंजय शिवलिंग के दर्शन के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं. अब इस धाम पर नया मंदिर बनाया गया है. मुरली मनोहर मंदिर में शिव-पार्वती, भगवान राम-सीता और मुरली मनोहर की मनमोहक झांकियां हैं.

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा "इस पवित्र भूमि पर मुरली मनोहर मंदिर में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के एक साथ दर्शन इस कलियुग में कर सकेंगे. मुरली मनोहर मंदिर के कपाट सभी शिव भक्तों के लिए खुले रहेंगे. कलियुग में कथा और सत्संग अमृत के समान है. इसके सुनने मात्र से जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है. जिस भी कामना को लेकर इस कथा का श्रवण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ किया जाता है, वह कामना अवश्य पूरी होती है."

कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर की झलक (ETV BHARAT)

"भगवान के एक अवतार के पीछे अनेक कारण और रहस्य छिपा होता है. जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उनकी लीला को समझ पाना मुश्किल है. भगवान को समझने और उन्हें पाने के लिए मन का निर्मल होना जरूरी है. जब तक मन निर्मल नहीं होगा, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता."

मुरली मनोहर मंदिर में शिव पार्वती (ETV BHARAT)

पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचे

विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित मामा ने बताया "कुबेरेश्वरधाम में मुरली मनोहर मंदिर में तीनों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग एक साथ दर्शन होंगे. कलियुग के महान संतों की झलक भी मिलेगी." पंडित प्रदीप मिश्रा के भाई विनय मिश्रा ने बताया "मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करने पहले ही दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचे. भक्तों को यहां आकर अद्भुत शांति मिलेगी."

कुबेरेश्वर धाम में मुरली मनोहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा (ETV BHARAT)

कैसे मशहूर हुआ कुबेरेश्वर धाम

कुबेरश्वर धाम सीहोर से लगभग 15 किमी दूर चितावलिया हेमा (नपलाखेड़ी) में स्थित है. एक समय ये स्थान साधारण शिव स्थल था. कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा यहां शिव महापुराण कथा करने लगे. धीरे-धीरे यहां की ख्याति बढ़ने लगी. यहां की खासियत 111 फीट ऊंचा महामृत्युंजय शिवलिंग है, जिसे 'महामृत्युंजय धाम' के रूप में भी जाना जाता है. कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव, हरि-हर मिलन और अन्नकूट जैसे बड़े आयोजन होते हैं. महाशिवरात्रि पर भी खास आयोजन होते हैं."