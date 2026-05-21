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"मंदिरों में भगवान के दर्शन में खत्म हो VIP कल्चर", करनाल में बोले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा

करनाल : करनाल के घरौंडा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के 6 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 मई से 23 मई तक किया जा रहा है. इस दौरान कथा के कार्यक्रम को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, उन सभी को लेकर वे मीडिया से रूबरू हुए और खुलकर अपनी बात रखी.

हर कोई कथा सुन सके : पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करनाल और हरियाणा की मीडिया ने काफी अच्छा काम किया है. जो कथा मैं करता हूं, वो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो हर किसी के लिए होती है और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई vip पास जारी नहीं होना चाहिए. मीडिया ने इस सवाल को उठाया था और हमने उसको लागू किया है ताकि हर कोई कथा सुन सके.

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV Bharat)

मंदिरों से खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर : उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वीआईपी कल्चर मंदिरों में भी खत्म होना चाहिए. अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसको पहले दर्शन हो जाते हैं, गरीबों को बाद में. वहां भी इस प्रकार का चलन खत्म होना चाहिए. उन्होंने मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि जो कौम इधर-उधर जा रही थी, वो अब एक स्थान पर आ गई है और इसमें मीडिया का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो. किसी समय भारत की भूमि पर भक्त जन्म लेते थे. आज के समय में लोग सब भगवान बनकर जन्म ले रहे हैं. खुद भगवान ना बने बल्कि भगवान के प्रति लोगों को जागरूक करें.

वीआईपी कल्चर नहीं होगा : उन्होंने कहा कि जब मैं किसी को अपनी कथा देता हूं तो उसमें फॉर्म भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि वीआईपी कल्चर नहीं होगा, उसके साथ-साथ चंदा नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी से कर्जा लेकर या चंदा लेकर कथा नहीं करनी चाहिए. अगर किसी को पैसा दिया है तो उसको अच्छे काम पर लगाते.गरीबों की सहायता करें. शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने का काम करें.