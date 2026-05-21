ETV Bharat / state

"मंदिरों में भगवान के दर्शन में खत्म हो VIP कल्चर", करनाल में बोले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि मंदिरों से वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए.

Sehore Kubereshwar Dham kathavachak Pradeep Mishra in Karnal said that VIP culture should be eradicated from temples
"मंदिरों में भगवान के दर्शन में खत्म हो VIP कल्चर" (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 21, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : करनाल के घरौंडा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के 6 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 मई से 23 मई तक किया जा रहा है. इस दौरान कथा के कार्यक्रम को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, उन सभी को लेकर वे मीडिया से रूबरू हुए और खुलकर अपनी बात रखी.

हर कोई कथा सुन सके : पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करनाल और हरियाणा की मीडिया ने काफी अच्छा काम किया है. जो कथा मैं करता हूं, वो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो हर किसी के लिए होती है और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई vip पास जारी नहीं होना चाहिए. मीडिया ने इस सवाल को उठाया था और हमने उसको लागू किया है ताकि हर कोई कथा सुन सके.

Sehore Kubereshwar Dham kathavachak Pradeep Mishra in Karnal said that VIP culture should be eradicated from temples
कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV Bharat)

मंदिरों से खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर : उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वीआईपी कल्चर मंदिरों में भी खत्म होना चाहिए. अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसको पहले दर्शन हो जाते हैं, गरीबों को बाद में. वहां भी इस प्रकार का चलन खत्म होना चाहिए. उन्होंने मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि जो कौम इधर-उधर जा रही थी, वो अब एक स्थान पर आ गई है और इसमें मीडिया का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो. किसी समय भारत की भूमि पर भक्त जन्म लेते थे. आज के समय में लोग सब भगवान बनकर जन्म ले रहे हैं. खुद भगवान ना बने बल्कि भगवान के प्रति लोगों को जागरूक करें.

वीआईपी कल्चर नहीं होगा : उन्होंने कहा कि जब मैं किसी को अपनी कथा देता हूं तो उसमें फॉर्म भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि वीआईपी कल्चर नहीं होगा, उसके साथ-साथ चंदा नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी से कर्जा लेकर या चंदा लेकर कथा नहीं करनी चाहिए. अगर किसी को पैसा दिया है तो उसको अच्छे काम पर लगाते.गरीबों की सहायता करें. शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने का काम करें.

Sehore Kubereshwar Dham kathavachak Pradeep Mishra in Karnal said that VIP culture should be eradicated from temples
मंदिरों से वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए (ETV Bharat)

एक करोड़, डेढ़ करोड़ नहीं लेता : उन्होंने कथा के पैसे लेने को लेकर कहा कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता. जब व्यवस्था कथा करवाने वाला करता है तो उसमें पैसे नहीं होते. साउंड सिस्टम और अन्य कार्यक्रम मेरे द्वारा मेरे साथ लोग जाते हैं तो जितना सामने वाला उनको देना चाहिए वो दे सकता है. लेकिन एक करोड़, डेढ़ करोड़ रूपया मुझे दिया जाता है, ये गलत है , इसका कोई प्रमाण कर सिद्ध कर दे, ऐसी मैं चुनौती देता हूं. भंडारा चलाने का काम आयोजनकर्ता का होता है. अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इसका प्रबंध करते हैं.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : घरौंडा में प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान में बवाल, वीआईपी पास बना विवाद की वजह, दान कार्यालय में चले लाठी-डंडे

ये भी पढ़ें : करनाल में प्रदीप मिश्रा की कथा रद्द, मचा हंगामा, पास बेचकर आयोजक गायब, पंडितों की दक्षिणा भी अटकी

ये भी पढ़ें : समलैंगिक विवाह सनातन धर्म पर चोट पहुंचाने वाला: कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा

TAGGED:

PANDIT PRADEEP MISHRA SEHORE WALE
SEHORE KUBERESHWAR DHAM
PRADEEP MISHRA IN KARNAL
पंडित प्रदीप मिश्रा
PANDIT PRADEEP MISHRA SEHORE WALE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.