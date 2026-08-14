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क्या आजादी की सुबह इस कौड़िया गांव में लाएगी रोशनी, 45 दिन से छाया है अंधेरा ही अंधेरा

क्या आजादी की सुबह इस कोड़िया गांव में लाएगी रोशनी ( ETV Bharat )

ग्रामीण महेश परमार कहते हैं, "दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों जले हुए हैं. जो भी आला अधिकारी हैं, उनके पास गए उनको अवगत कराया, लेकिन कुछ हुआ नहीं. हमे ये कहा गया था कि 40 प्रतिशत बिल जमा कर दें, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगेंगे. 55 प्रतिशत लोगों ने बिल हमारे यहां से जमा कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है. बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. इछावर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ये गांव कौड़िया राजस्व ममंत्री करण सिंह वर्मा का इलाका है."

सीहोर की इछावर विधानसभा का गांव है शाहपुर कौड़िया. आबादी करीब डेढ़ हजार के लगभग है. आज जब पूरा देश आजादी की सालगिरह मना रहा है. तब गांव ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आजादी के दिन ही सही उन्हें अंधेरे से मुक्ति मिल जाएगी. वो अंधेरा जो डेढ़ महीने पहले ऐसा गहराया कि फिर बत्ती आई ही नहीं. बिजली नहीं है तो घर के कामकाज से लेकर बच्चों की पढ़ाई और खेती किसानी तक सब ठप हो गया है.

बरसात के इन दिनों में जब यूं भी शाम ढले सन्नाटा हो जाता है, तब ये गांव तो सूरज के डूबते ही अंधेरे में डूब जाता है. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के इलाके में ये पूरा गांव आता है. ईटीवी भारत ने जब इस संबंध में विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा ने बात की तो उनका कहना था कि वे इस संबंध में जांच करवा रहे हैं.

सीहोर: आप जब सुबह आजादी की सालगिरह का जश्न मना रहे होंगे. तब भी उस गांव की करीब डेढ़ हजार की आबादी फिर इंतजार करेगी कि आज शायद उनके घरों में रोशनी लौट आए. भोपाल से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर सीहोर के शाहपुर कौड़िया गांव में डेढ़ महीने पहले बत्ती ऐसे गुल हुई की फिर लौटी ही नहीं. अब गांव के लोग एक-एक दिन गिन रहे हैं कि कब सुनवाई होगी और गांव की बत्ती यानि रोशनी वापस आएगी.

1 महीने से पानी नहीं आया है पूरे गांव में

इस गांव की महिलाएं दोहरी मुसीबत झेल रही हैं. बिजली नहीं तो मोटर नहीं चल रही. लिहाजा पूरे गांव में पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है. दूसरी तरफ अंधेरे में खाना बनाने की मजबूरी. गांव की अनुसुया बाई कहती हैं, "एक महीना हो गया पानी आ नहीं रहा, अंधेरे में रोटी बना रहे हैं. मोटर चल नहीं रहे. बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है. वे बताती हैं कि बिल की राशि सब जमा है, बिल भी जमा हो गया है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है."

गांव के सरपंच बोले-कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए

गांव के सरपंच रमेश ईटीवी भारत से बातचीत में बताते हैं कि "डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो गया. डीपी जली हुई है, दिक्कत ये कि गांव में 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा है. जबकि दबाव ज्यादा है और 65 किलोवाट की क्षमता का ट्रांसपार्मर चाहिए. वे कहते हैं, डेढ़ महीने से पूरी जिंदगी रुकी हुई है. मैं कई बार गांव वालों को अपने साथ बिजली दफ्तर गया, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं. अब आज आना कल आना, यही चल रहा है. गांव के लोग भी मेरे साथ हुए, लेकिन कोई पुख्ता आश्वासन या काम नहीं हुआ. आज ये हुआ है कि एक 25 किलोवाट का ट्रांसपार्मर आया है, लेकिन ये भी अगले कुछ दिनो में लगाया जाता है, तो पूरे गांव में तो इससे बिजली नहीं आएगी."

कोड़िया गांव में 45 दिन से बिजली नहीं (ETV Bharat)

मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा जांच करवाता हूं

मंत्री करण सिंह वर्मा से जब ईटीवी भारत ने इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि "मैं इस संबध में बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करता हूं. अगर कोई अनियमितता होगी तो जांच करवाई जाएगी और बिजली का जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाएगा."

ट्रांसफार्मर के अप्रूवल का इंतजार

इस मामले में विद्युत मंडल के अधिकारी सत्येन्द्र अहिरवार से जब इस गांव में 45 दिन से नहीं आई बिजली की समस्या को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि "ग्रामीणों की ओर से बिजली बिल का पूरा भुगतान किया जा चुका है. अधिकारी के अनुसार गांव में लगा 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर पर्याप्त नहीं है और ग्रामीणों द्वारा 63 किलोवाट ट्रांसफार्मर की मांग की जा रही है. विभाग ने 63 किलोवाट ट्रांसफार्मर के लिए अप्रूवल मांगा है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है. अधिकारी का कहना है कि अप्रूवल मिलते ही नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी."