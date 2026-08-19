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सीहोर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मृतकों में दो सगे भाई, जांच में जुटी पुलिस

सीहोर के इछावर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत, खेलते-खेलते पहुंच गए थे बच्चे, परिजनों का बुरा हाल.

SEHORE 3 CHILDREN DROWNED
सीहोर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
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सीहोर: मध्य प्रदेश में सीहोर के इछावर थाना क्षेत्र से दुखद घटना सामने आई है. बुधवार को वार्ड नंबर 12 के रहने वाले तीन मासूम बच्चों की मोगरा रोड पर बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

​मृतक बच्चों की जानकारी

बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे खेलते-खेलते मोगरा रोड की ओर चल गए थे. जहां हाल ही में हुई बारिश के कारण सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में काफी पानी भर गया था. तभी बच्चे उस गड्ढे में नहाने के लिए उतर गए, जहां बच्चे पानी के गहरे हिस्से में चले गए और डूब गए. जब तक आसपास के लोगों को भनक लगी और उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक देर हो चुकी थी. ​मृतक तीन बच्चों में दो सगे भाई थी. जिनके नाम प्रशांत 12 वर्ष), ​पृथ्वीराज 10 वर्ष और ​दीक्षांत 11 वर्ष है.

​एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि "इछावर के वार्ड नंबर 12 में मोगरा रोड पर स्थित पानी से भरे गड्ढे में तीन बच्चों की डूबने की दुखद सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और गड्ढे के निर्माण व लापरवाही के सभी पहलुओं की वैधानिक जांच की जा रही है.

प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

रहवासियों की माने तो यह गड्ढा एक कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया था. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण कार्यों के दौरान छोड़े जाने वाले खुले और गहरे गड्ढों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि यदि समय रहते रोड किनारे बने इस गड्ढे को भरा गया होता या सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते, तो आज तीन मासूमों की जान न जाती.

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