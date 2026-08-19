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सीहोर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मृतकों में दो सगे भाई, जांच में जुटी पुलिस

सीहोर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत ( Getty Image )