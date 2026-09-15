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मंच पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर कलेक्टर से कहा "न आप कलेक्टर रहेंगे और न मैं मंत्री"

मंच पर मंत्री करण सिंह वर्मा व सीहोर कलेक्टर के बीच वार्तालाप ( ETV BHARAT )