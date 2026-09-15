मंच पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर कलेक्टर से कहा "न आप कलेक्टर रहेंगे और न मैं मंत्री"
सीहोर के इछावर में सार्वजनिक मंच पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ठहाकों के बीच कलेक्टर को दी नसीहत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:57 PM IST
सीहोर : बेबाक व विवादित बयानों के लिए चर्चित राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का फिर वही अंदाज देखने को मिला. अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र इछावर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने मंत्री करण सिंह वर्मा पहुंचे. सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम में मंच पर सीहोर कलेक्टर बालागुरु के. साथ अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इसी दौरान मंत्री करण सिंह वर्मा हास-परिहास के मूड में आ गए. हास-परिहास करते-करते मंत्री जी कलेक्टर को नसीहत देने लगे.
मंत्री को पसंद नहीं आया कलेक्टर का जवाब
कार्यक्रम में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने मंत्री करण सिंह वर्मा से बंदूक का लाइसेंस बनवाने की मांग रखी. इसके बाद मंच पर मौजूद कलेक्टर से मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा "इसका लाइसेंस क्यों नहीं बना देते." इस पर कलेक्टर ने कहा "नहीं बन सकता." मंत्री ने पूछा "क्यों नहीं बन सकता." मंत्री को कलेक्टर के ये जवाब पसंद नहीं आया. क्योंकि कलेक्टर ने हंसते हुए ये जवाब दिया था. इस पर मंत्री और कलेक्टर के बीच नोक-झोंक जैसा माहौल बन गया.
मंत्री ने समझाया- कुछ भी स्थायी नहीं होता
जब कलेक्टर ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी तो मंत्री करण सिंह वर्मा ने कलेक्टर बाला गुरु के. से कहा "कलेक्टर साहब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता. ना तुम इस पद पर हमेशा रहोगे और न ही हम हमेशा मंत्री रहेंगे." मंत्री करण सिंह वर्मा ने कलेक्टर बाला गुरु के. से कहा "कलेक्टर साहब ना आपकी गारंटी है, ना मेरी. जब तक पद पर हैं, खुलकर काम कीजिए जनता का."
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कलेक्टर पर लगातार तंज कसे
मंत्री व कलेक्टर के बीच मंच पर चले इस संवाद को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद पब्लिक भी हंसने लगी. इधर, बीजेपी कार्यकर्ता भी हंसने लगे. कलेक्टर बाला गुरु के. पर मंत्री वर्मा लगातार तंज कसते रहे. कलेक्टर के हिंदी भाषा ज्ञान की तारीफ करते हुए मंत्री वर्मा ने नसीहत भी दी "अधिकारियों को बिना हिचकिचाहट जनहित के काम समय पर पूरे करने चाहिए."