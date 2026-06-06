इछावर में कांग्रेस नेता बजबजाते नाले में उतरे, कमर तक डूबे, तमाशबीनों ने बनाए वीडियो
इछावर में कांग्रेस नेताओं ने नालों की सफाई नहीं होने के विरोध में किया प्रदर्शन. नाले का मलबा उठा नगररिषद के गेट पर रखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 5:25 PM IST
सीहोर : इछावर में कांग्रेस ने साफ-सफाई नहीं होने पर नगर परिषद के खिलाफ हल्ला बोल दिया. सफाई व्यवस्था चरमराने और अधूरे निर्माण कार्यों के विरोध में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए. पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल के साथ कार्यकर्ताओं ने नाले में उतर कर विरोध जताया. इस दौरान नाले की सफाई की गई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर के सारे नाले भरे हैं. प्री-मानसून की बारिश में ही नगर परिषद की पोल खुल गई.
नाले में उतरे कांग्रेस नेता, सफाई की
पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती और पार्षद जुनैद खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहले प्रदर्शन किया. फिर नाले में उतरकर सफाई की. इस दौरान कांग्रेस नेता नाले में गंदे कीचड़ के बीच कमर तक उतरे. पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल भी कमर तक गहरे कीचड़ और गंदे नाले में उतर गए. उन्होंने स्वयं फावड़ा उठाकर नाले की सिल्ट और कचरा साफ करना शुरू किया.
इस दौरान नाले में सफाई करते देख मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए. लोगों ने वीडियो बनाए. इसके बाद नाले के कीचड़ और गंदगी को वाहन में भरकर सीधे नगर परिषद कार्यालय ले जाया गया और मुख्य गेट के बाहर डंप कर दिया.
जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती
पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने गुस्सा जताते हुए कहा "अधिकारी यह न भूलें कि वे जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले सरकारी सेवक हैं. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के क्षेत्र में जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है. यह बेहद शर्मनाक है. रुके हुए निर्माण कार्य जल्द पूरे हों और नालों की नियमित सफाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस और भी उग्र आंदोलन करेगी." वार्ड पार्षद जुनैद खान ने बताया "वार्ड 15 और आसपास के इलाकों में सालों से सफाई नहीं हुई है."
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सफाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्री-मानसून की मामूली बारिश में ही नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है. कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन मंत्री के क्षेत्र में भी लापरवाह बना हुआ है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा "इछावर की जनता गंदगी और बीमारियों के साये में जीने को मजबूर है. यदि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा."