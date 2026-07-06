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सीहोर में ट्रक व बोलेरो की भीषण भिड़ंत, 5 लोगों की मौके पर मौत, 5 गंभीर घायल

सीहोर : आष्टा-शुजालपुर सड़क मार्ग पर दिल दहलाने वाला रोड एक्सीडेंट हुआ. ट्रक और बोलेरो के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर ग्राम मेना गोदी के पास हुई. हादसे में 5 लोग मौत का शिकार हो गए. इसके अलावा 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों वाहनों के बीच टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी. आसपास के लोग मौके पर दौड़े लेकिन मंजर इतना भयावह था कि लोग अंदर तक दहल गए. बोलेरो में लोग फंसकर मौत का शिकार हुए. रोड पर चारों ओर खून बिखरा देख लोग कांप उठे.

घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा

लोगों ने तुरंत इसकी सूचना 112 वाहन को दी. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई. लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही रेस्क्यू शुरू कर दिया. बोलेरो में गंभीर रूप से घायल व फंसे लोगों को निकाला गया. इस दौरान पुलिस टीम और एंबुलेंस भी पहुंच गईं. लोगों ने पुलिस की मदद से बोलेरो में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला. क्योंकि भीषण टक्कर के कारण बोलेरो के परखच्चे उड़ गए.

4 गंभीर घायलों को निकालकर तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा. मौके पर पार्वती थाना प्रभारी हरिसिंह परमार पहुंचे. उन्होंने बताया कि 3 घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया है. दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच करेंगे. पहली प्राथमिकता गंभीर घायलों का उपचार कराना है.