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सीहोर में खेतों के ऊपर लटक रही हाईटेंशन लाइन, लगातार हादसों से किसान दहशत में

सीहोर के 25 गांवों के किसान एकजुट. खेतों से हाईटेंशन लाइन का ऑडिट नहीं कराया तो जंतर-मंतर पर धरने की चेतावनी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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हाईटेंशन लाइन हादसे में गंभीर युवक को ठेले से भोपाल ले गए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : सीहोर जिले के किसान करंट की दहशत में जी रहे हैं. खेतों से निकली 11 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आए गांव बड़लेवी के किसान सतीश मेवाड़ा अपना हाथ गंवा चुके हैं. इस मामले को लेकर किसान घायल को हाथ ठेले पर लेकर इंसाफ की मांग करते भोपाल तक जा चुके हैं.

इसी बिजली की लाइन की चपेट में आए एक नौजवान की मौत हो चुकी है. 25 गांवों के किसान दहशत में हैं, क्योंकि उनके खेत के ऊपर से 11 केवी की हाईटेंशन लाइन मौत के रूप में लटक रही है. अब किसानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की तैयारी की है.

सीहोर एएसपी को ज्ञापन सौंपते किसान (ETV BHARAT)

हाईटेंशन लाइन से दो मौतें, कई गंभीर जख्मी

सीहोर केबड़वेली, रामाखेड़ी, महुकला और बिलकिसगंज में खेतों पर झूलती हाईटेंशन लाइन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं. 11 केवी की बिजली की लाइन की चपेट में आने से विशाल नाम के एक नौजवान की मौत हो गई. बड़वेली गांव का किसान सतीश मेवाड़ा भी बिजली लाइन की चपेट में आया. उसे एक हाथ गंवाना पड़ा. सतीश के पिता प्रहलाद सिंह मेवाड़ा अपने घायल बेटे को ठेले पर लिए भोपाल भी गए. उसके बाद ऊर्जा मंत्री के बंगले पर भी गए.

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सीहोर से भोपाल तक लगाई गुहार, सुनवाई नहीं (ETV BHARAT)

सीहोर से भोपाल तक लगाई गुहार, सुनवाई नहीं

किसान प्रहलाद सिंह का कहना है "उनके खेतों के बीच से 11 केवी की बिजली के तारों की लाइन निकली है. करंट लगने से कई लोग घायल हो चुके हैं. लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हुई. किसान अब तक ऊर्जा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं. महोड़िया गांव में खेत में काम कर रही सुकन बाई की करंट लगने से जान से हाथ धोना पड़ा है."

पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग

सीहोर जिले के 25 गांवों के 500 से ज्यादा किसान हैं, जो सीहोर से लेकर भोपाल तक अपनी मांगों को लेकर हर स्तर पर मिल चुके हैं. समाजसेवी एस मेवाड़ा का कहना है "किसानों ने मुख्यमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री, प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, मानव अधिकार आयोग और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमारी मांग है कि खेतों से गुजर रही सभी 11 केवी और एलटी लाइनों का तत्काल प्रभाव से सर्वे और सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए. जितनी भी लाइनें खेतों से गुजर रही हैं, उनको ठीक किया जाए. पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए."

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