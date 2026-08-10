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रस्सी के छोर से गर्भवती महिला का रेस्क्यू, सीहोर में विकराल कुलास नदी में देवदूत बने SDRF जवान

सीहोर में आफत की बारिश. प्रेग्नेंट महिला को एंबुलेंस नहीं मिली तो कुलास की बाढ़ से रस्सी के सहारे SDERF ने किया रेस्क्यू.

Sehore Pregnent Woman Flood Rescue
सीहोर में बाढ़ में फंसी महिला का रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:10 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
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सीहोर: मध्य प्रदेश में बने बारिश के स्ट्रांग सिस्टम की वजह से सीहोर में दो दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है. कुलांस नदी समेत बाकी नाले भी उफान पर हैं. आम जनजीवन बुरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है. जगह-जगह जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है. भारी बारिश और जलभराव से गर्भवती महिला उफनते नाले की वजह से किनारे ही फंस गई. जिसे प्रसव के लिए तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत थी. बाद में महिला को अस्पताल तक पहुंचाने एसडीईआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा.

गर्भवती का इम्तेहान, नाला उफान पर एम्बुलेंस भी अटक गई

सीहोर में लसुड़िया परिहार के पास जमनी पालड़ी रोड पर नाला उफान पर आ गया. प्रसव पीड़ा से गुजर रही एक महिला को इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था. दूसरे छोर पर खड़ी थी एम्बुलेंस, लेकिन नाला ऊफान पर होने की वजह से एम्बुलेंस महिला तक नहीं पहुंच पा रही थी. ग्रामीण धर्मराज का कहना है कि "इस नाले के संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई. उनका कहना था कि सुबह 4 बजे से हमारे गांव की बहन तड़प रही, जिला प्रशासन को सूचना दी, इसके बाद कहीं जाकर एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची."

ऊफनते नाले में फंसी गर्भवती महिला (ETV Bharat)

NDRF और 108 एम्बुलेंस टीम ने ऐसे पहुंचाया अस्पताल

एसडीईआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला. उफनते नाले के बीच में नाव और रस्सियों के साथ बोट में महिला को बिठाकर रस्स्यों से नाव खींचकर उसे नाला पार करवाया गया. फिर किनारे खड़ी 108 एम्बुलेंस के जरिए गर्भवती को प्रसव के लिए सकुशल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. आधा दर्जन छतरियों और नाले में हिचकोले खाती एसडीईआरएफ की नाव को संभाले टीम का एक ही मकसद था, किसी तरह से महिला किनारे तक सकुशल पहुंच जाए.

SEHORE PREGNENT LADY BOAT RESCUE
महिला को गोद में ऊठाकर बोट में ले जाते जवान (ETV Bharat)

एसडीएम दुर्गेश सिंह ठाकुर का कहना है कि "कई जगहों पर पानी भरा है, हमारी टीम तैनात है. जहां समस्या है, वहां हम तुरंत पानी की निकासी के साथ समस्या का निराकरण कर रहे हैं."

SEHORE FLOOD SITUATION
सीहोर में बाढ़ के हालात (ETV Bharat)

बारिश से जन जीवन प्रभावित

बताते चलें सीहोर में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 3.96 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है और बारिश का दौर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सीहोर बिलकिसगंज मार्ग कुलास नदी के उफान के चलते बंद है. वहीं नगर के बीचों बीच बहने वाली सीवन नदी के उफान पर आने से 2 दर्जन से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है.

Last Updated : August 10, 2026 at 1:25 PM IST

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