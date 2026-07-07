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सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, चक्काजाम कर 5 घंटे तक नारेबाजी

सीहोर में 1500 से अधिक ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान सड़कों पर उतरे, मूंग खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ डेरा डालो-घेरा डालो आंदोलन.

SEHORE FARMERS MASSIVE PROTEST
सीहोर में किसानों का 1500 ट्रैक्टर के साथ शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:09 PM IST

3 Min Read
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सीहोर: भैरूंदा में सोमवार को किसानों का भारी गुस्सा देखने को मिला. सीहोर के भैरूंदा में हजारों किसानों ने मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. डेरा डालो-घेरा डालो आंदोलन के तहत करीब 1500 ट्रैक्टर का मार्च निकालकर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया. 5 घंटे तक चले इस आंदोलन से लगभग पूरा क्षेत्र थम गया. इस दौरान अन्नदाताओं का जनसैलाब देख प्रशासन अलर्ट मोड में रहा.

इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम

किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में सोमवार दोपहर तक चली किसान पंचायत में सरकार की खरीदी नीति को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन को निर्णायक लड़ाई का रूप देने का ऐलान किया गया. दोपहर करीब 1 बजे कृषि उपज मंडी से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई. रैली में लगभग 1500 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए, जिन पर सवार हजारों किसान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया.

मूंग की खरीदी को लेकर इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम (ETV Bharat)

1500 से अधिक ट्रैक्टर से सड़कें जाम

करीब दो किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैक्टर काफिला लगातार एक घंटे से तक शहर में चलता रहा. ट्रैक्टरों पर लगे डीजे, हाथों में झंडे और किसानों के जोशीले नारों से पूरा भैरूंदा गूंज उठा. भैरूंदा तहसील के लगभग हर गांव से किसान 1500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे यह आंदोलन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया.

किसानों को आर्थिक संकट में फंसने की चिंता

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार की वर्तमान खरीदी नीति से मूंग उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. सरकार ने मूंग उपार्जन की मात्रा सीमित कर दी है, जिससे अधिकांश किसानों की उपज खरीदी से बाहर रह जाएगी. यदि खेत में पैदा हुई पूरी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कर्ज और आर्थिक संकट में फंसते चले जाएंगे.

FARMERS INDORE BHOPAL HIGHWAY BLOCK
मूंग खरीदी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगें

  • मूंग फसल की शत-प्रतिशत सरकारी खरीदी सुनिश्चित की जाए.
  • प्रति एकड़ खरीदी की निर्धारित सीमा समाप्त कर किसानों की पूरी उपज खरीदी जाए.
  • सभी पंजीकृत किसानों को बिना किसी भेदभाव के उपार्जन का लाभ मिले.
  • समर्थन मूल्य पर समयबद्ध खरीदी कर किसानों को तत्काल भुगतान किया जाए.
  • खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा पोर्टल और पंजीयन संबंधी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए.
  • मौसम की मार से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा एवं राहत प्रदान की जाए.
  • इसके अलावा भी कई मांगे किसान संगठनों ने सरकार से की है.

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