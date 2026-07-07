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सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, चक्काजाम कर 5 घंटे तक नारेबाजी

सीहोर में किसानों का 1500 ट्रैक्टर के साथ शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

सीहोर: भैरूंदा में सोमवार को किसानों का भारी गुस्सा देखने को मिला. सीहोर के भैरूंदा में हजारों किसानों ने मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. डेरा डालो-घेरा डालो आंदोलन के तहत करीब 1500 ट्रैक्टर का मार्च निकालकर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया. 5 घंटे तक चले इस आंदोलन से लगभग पूरा क्षेत्र थम गया. इस दौरान अन्नदाताओं का जनसैलाब देख प्रशासन अलर्ट मोड में रहा.

किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में सोमवार दोपहर तक चली किसान पंचायत में सरकार की खरीदी नीति को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन को निर्णायक लड़ाई का रूप देने का ऐलान किया गया. दोपहर करीब 1 बजे कृषि उपज मंडी से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई. रैली में लगभग 1500 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए, जिन पर सवार हजारों किसान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया.

मूंग की खरीदी को लेकर इंदौर-भोपाल हाईवे पर चक्काजाम (ETV Bharat)

1500 से अधिक ट्रैक्टर से सड़कें जाम

करीब दो किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैक्टर काफिला लगातार एक घंटे से तक शहर में चलता रहा. ट्रैक्टरों पर लगे डीजे, हाथों में झंडे और किसानों के जोशीले नारों से पूरा भैरूंदा गूंज उठा. भैरूंदा तहसील के लगभग हर गांव से किसान 1500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे यह आंदोलन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया.

किसानों को आर्थिक संकट में फंसने की चिंता

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार की वर्तमान खरीदी नीति से मूंग उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. सरकार ने मूंग उपार्जन की मात्रा सीमित कर दी है, जिससे अधिकांश किसानों की उपज खरीदी से बाहर रह जाएगी. यदि खेत में पैदा हुई पूरी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कर्ज और आर्थिक संकट में फंसते चले जाएंगे.

मूंग खरीदी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगें