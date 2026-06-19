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सीहोर के किसानों का सुनिए अल नीनो लोकगीत, खौफ खत्म करने ढोलक मंजीरे से दे रहे इंद्रदेव को मैसेज

अल नीनो के खौफ के बीच सीहोर के किसानों ने संभाली ढोलक-मंजीरे की कमान, अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव की विशेष पूजा, लोकगीत गाकर प्रार्थना.

SEHORE FARMERS EL NINO FOLK SONG
सीहोर के किसानों का अल नीनो लोकगीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 6:01 PM IST

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सीहोर: जून का आधा महीना बीत जाने के बाद भी मानसून की बेरुखी और दुनिया भर में चर्चा का विषय बने अल नीनो के प्रभाव से प्रदेश भर के किसान परेशान हैं. सीहोर जिले के किसानों ने सूखे के इस संकट और खरीफ फसलों की बोवनी में हो रही देरी को देखते हुए इंद्रदेव से गुहार लगाई है.

सीहोर के ग्राम रलावती और ग्राम चंदेरी के किसानों ने अच्छी वर्षा की कामना के लिए खेतों में पहुंचकर पारंपरिक तरीके से भगवान इंद्रदेव का विशेष पूजन-अर्चन किया और भजन-कीर्तन के माध्यम से प्रकृति को मनाने का अनोखा प्रयास किया.

किसानों ने गाया अल नीनो लोकगीत

ग्रामीण अंचलों में मानसून के लिए अपनी पुरानी और पारंपरिक मान्यताओं का सहारा लिया जा रहा है. इसी कड़ी में किसान एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में रलावती और चंदेरी गांव के किसान खेत में इकठ्ठा हुए. किसानों ने हाथों में ढोलक, मंजीरे और झांझ लेकर सामूहिक रूप से भजन गाए. इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए फूल, नारियल और अगरबत्ती अर्पित कर खेतों में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार लोकगीत गाए.

अल नीनो के खौफ को खत्म करने सीहोर किसान ढोलक मंजीरे से दे रहे मैसेज (ETV Bharat)

इस दौरान एक विशेष आकर्षण यह रहा कि किसानों ने देश को जल संकट से बचाने और समय पर भरपूर वर्षा के लिए एक खास अल नीनो भजन गाया, जिसकी रचना खुद किसान एमएस मेवाड़ा ने की है.

समय पर बारिश नहीं हुई तो खड़ा होगा आर्थिक संकट

धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किसानों ने अपनी व्यावहारिक चिंताएं भी साझा कीं. किसान जसराज सिंह, महेंद्र पटेल और सूरज सिंह का कहना है, "हमारी पूरी खेती और आजीविका मानसून पर निर्भर है. आधा जून माह बीत चुका है और अगर अगले कुछ दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों सोयाबीन, धान आदि की बुवाई का सही समय निकल जाएगा.

यदि बोवनी प्रभावित हुई तो किसानों के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा. इसी डर के कारण अब गांवों में सामूहिक प्रार्थनाओं और पारंपरिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है."

पूजन के साथ दिया जल संरक्षण का संदेश

अल नीनो लोकगीत गाकर किसानों ने सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही नहीं की, बल्कि समाज और शासन-प्रशासन को एक जरूरी संदेश भी दिया. किसानों ने आह्वान किया कि हमें केवल बारिश पर निर्भर रहने के बजाय जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा.

बारिश के पानी को सहेजना और जल संसाधनों का सही प्रबंधन करना ही भविष्य में आने वाले भीषण जल संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है. अच्छी बारिश हो, किसानों की फसलें लहलहाएं और देश जल संकट से मुक्त रहे, इसी मंगलकामना के साथ सभी ग्रामीणों ने आरती की और सामूहिक अल नीनो भजन गाया.

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