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सीहोर के किसानों ने छोड़ी बाइक की सवारी, खेतों पर जाना हो या बाजार साइकिल से चलेंगे

सीहोर के किसानों ने छोड़ी बाइक की सवारी, साइकिल अपनाई ( ETV BHARAT )

किसानों का संकल्प, खेतों पर जाना हो या बाजार साइकिल से चलेंगे (ETV BHARAT)

सीहोर के चंदेरी गांव के ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि वे लोग ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते भविष्य में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ सकती है. ऐसे में देशहित में हर नागरिक को ईंधन बचाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए.

सीहोर : सीहोर जिले के चंदेरी गांव के किसानों ने राष्ट्रहित में प्रेरणादायक पहल करते हुए पेट्रोल-डीजल बचाने का संकल्प लिया है. खाड़ी देशों में युद्ध के बाद बने हालातों से पूरी दुनिया में ईंधन का संकट है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ईंधन का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी है. कई संगठनों ने ईंधन बचाने की मुहिम छेड़ दी है.

इसी सोच के साथ अब गांव के किसान खेत, बाजार और अन्य दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे. किसान एमएस मेवाड़ा ने बताया "प्रधानमंत्री लगातार पेट्रोल-डीजल की बचत और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे हैं. हमने तय किया है कि इस अभियान की शुरुआत अपने गांव से करेंगे."

नेताओं को भी ईंधन की फिजूलखर्ची रोकनी चाहिए

किसानों का कहना है "यदि हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा योगदान दे तो देश बड़े आर्थिक संकट से बच सकता है. किसानों ने केवल खुद बदलाव नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को भी आईना दिखाया." ग्रामीणों का कहना है "राजनीतिक रैलियों में सैकड़ों वाहनों के काफिले निकलते हैं, जिससे भारी मात्रा में ईंधन की बर्बादी होती है. ऐसी फिजूलखर्ची पर रोक लगनी चाहिए. सरकारी अधिकारियों को भी दौरे के दौरान वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए."

लोगों को सलाह- ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करें (ETV BHARAT)

साइकिल रैली निकालकर दिया संदेश

किसानों ने गांव में साइकिल रैली निकालकर “साइकिल अपनाएं, देश बचाएं” का संदेश दिया. ग्रामीणों का कहना है "साइकिल चलाने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा." चंदेरी गांव के किसानों की इस अनूठी पहल की अब पूरे जिले में चर्चा हो रही है और लोग इसे देशहित में सकारात्मक कदम मान रहे हैं.