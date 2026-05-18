आर्गेनिक खेती ने बदला किसान का नसीब, बिकता है पौधे का हर हिस्सा, फसलें दे रहीं भारी मुनाफा
सीहोर में किसान ने औषधीय खेती को बनाया हथियार, कम लागत में अश्वगंधा और हल्दी दे रहा मुनाफा, सीहोर से प्रवेश राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 4:21 PM IST
सीहोर: आज खेती को लेकर सोच और समय दोनों बदल रही है, पहले की तरह खेती बस आजीविका का साधन नहीं रहा, बल्कि खेती का बदलता स्वरूप लोगों को फायदा दिला रहा है. नई प्रकार की फसलों और टेक्नोलॉजी ने खेती को आय का साधन बना दिया है. ऐसा ही कुछ सीहोर के ग्राम शेखपुरा में एक उन्नत किसान ने अपनी सूझबूझ से सफलता हासिल कर एक अनूठी इबारत लिख दी है. ईटीवी भारत के संवाददाता प्रवेश राजपूत ने शेखपुरा के किसान विनोद विश्वकर्मा से उनकी इस सफलता के बारे में जाना.
जहां उन्होंने बताया कि कैसे पारंपरिक खेती के ढर्रे को बदलकर औषधीय खेती के जरिए न केवल लागत को न्यूनतम किया जा सकता है, बल्कि अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है.
किसान विनोद विश्वकर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि "वे पिछले 20-25 सालों से लगातार पारंपरिक खेती (गेहूं, सोयाबीन आदि) कर रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि इसमें लागत अधिक लग रही है और मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है. इसी बीच करीब 5 साल पहले आईटीसी चौपाल के माध्यम से उनका संपर्क कृषि अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नागेंद्र मिश्रा से हुआ. डॉ. मिश्रा ने उन्हें फसल विविधीकरण (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) योजना के तहत कुछ अलग करने की सलाह दी और अश्वगंधा की खेती के बारे में बताया. जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफे की पूरी गारंटी थी.
आधी एकड़ से 5 एकड़ के साम्राज्य तक का सफर
विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि शुरुआत में नई खेती को लेकर मन में थोड़ा डर और रिस्क था कि कहीं नुकसान न हो जाए. इसलिए उन्होंने अधिकारियों की सलाह पर सिर्फ आधे एकड़ में अश्वगंधा और आधे एकड़ में हल्दी लगाकर शुरुआत की. जब पहली ही बार में बेहतर परिणाम मिले तो उनका हौसला बढ़ गया. देखते ही देखते वे आधे एकड़ से आज 5 एकड़ के रकबे पर पहुंच गए हैं. वर्ष 2025-26 में उन्होंने अपने खेत के 3 एकड़ में अश्वगंधा और 2 एकड़ में हल्दी की बंपर फसल लहलहाई है.
सीहोर में ही मिल रही नीमच जैसी कीमत
विपणन (बिक्री) के अनुभव साझा करते हुए विनोद ने बताया कि शुरुआत में बीज की व्यवस्था आईटीसी चौपाल ने की थी, लेकिन अब उनके पास खुद का तैयार किया हुआ उन्नत बीज उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि पहले वे अपनी उपज बेचने के लिए प्रसिद्ध मंडी नीमच गए थे, लेकिन नीमच सीहोर से काफी दूर पड़ता है. जब उन्हें पता चला कि आईटीसी चौपाल सीहोर और नीमच मंडी के भाव बिल्कुल समान हैं तो उन्होंने अपनी उपज को सीहोर में ही बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनका परिवहन खर्च भी बच गया.
साढ़े चार महीने की फसल, 32 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक भाव
विनोद ने अश्वगंधा के गणित को समझाते हुए बताया कि यह फसल मात्र साढ़े चार से पांच महीने की होती है. मेहनत के आधार पर प्रति एकड़ कम से कम 5 क्विंटल और अधिकतम 7 क्विंटल तक का उत्पादन आराम से मिल जाता है. बाजार में इसके दाम न्यूनतम 20 से 22 हजार रुपए और अधिकतम 32 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक आसानी से मिल जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि अश्वगंधा के पौधे का हर हिस्सा बिकता है, चाहे वह उसकी जड़ हो, पत्तियां हो या फिर उसके बीज.
पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती
औषधीय फसल होने के कारण विनोद इसमें किसी भी प्रकार के रसायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं. घर पर मवेशी होने के कारण वे खुद की बनाई हुई गोबर की शुद्ध खाद ही खेत में डालते हैं. उन्होंने बताया कि यह बेहद मजबूत पौधा है, इसलिए इसमें कोई गंभीर बीमारी नहीं आती. कभी-कभार यदि फंगस की समस्या दिखती भी है, तो वे घर के मही (छाछ) का छिड़काव कर देते हैं, जिससे फंगस दूर हो जाता है. यही कारण है कि हिमालय जैसी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां भी उनसे संपर्क कर चुकी हैं.
खेत पर आए अमेरिका और आंध्र प्रदेश के वैज्ञानिक
विनोद विश्वकर्मा की इस सफलता की गूंज अब सात समंदर पार तक पहुंच चुकी है. आईटीसी के माध्यम से उनके खेत पर अमेरिका और आंध्र प्रदेश से बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक आकर निरीक्षण कर चुके हैं और तकनीक की जानकारी देकर गए हैं. वर्तमान में सीहोर अश्वगंधा आधारित औषधीय खेती के एक संगठित और उभरते हुए क्लस्टर के रूप में स्थापित हो रहा है. इसमें आईटीसी चौपाल सागर का नियमित फील्ड मार्गदर्शन, पारदर्शी विपणन व्यवस्था और डॉ. नागेंद्र मिश्रा द्वारा दिया जा रहा समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण मील का पत्थर साबित हो रहा है.
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किसानों के लिए विनोद विश्वकर्मा का संदेश
मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश दूंगा कि हम जो भी काम करते हैं, वह अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करते हैं. हमें यह सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पास जमीन कम है. कम जमीन में भी फसल विविधीकरण अपनाकर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है. पारंपरिक फसलों में रिस्क ज्यादा है, जबकि औषधीय खेती सुरक्षित और बेहद लाभदायक विकल्प है."