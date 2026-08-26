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पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़ा, कुलपति की गिरफ्तारी के बाद 66 अभ्यर्थी रडार पर, राजस्थान से जांच की आंच एमपी तक पहुंची

दरअसल, राजस्थान में 2022 में हुई शारीरिक शिक्षक (PTI) भर्ती में कई कैंडिडेट ने फर्जी डिग्रियां लगाईं थीं और कुछ ने अपना एग्जाम डमी कैंडिडेट से दिलवाया था, जब इस मामले का खुलासा हुआ तो डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अभ्यर्थी भारमल को पुलिस ने गिरफ्तार किया. भारमल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस की डिग्री सब्मिट की थी, जो फर्जी थी.

सीहोर/भोपाल : PTI भर्ती 2022 फर्जी डिग्री मामले में सीहोर में बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां की श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी, परीक्षा नियंत्रक और कंप्यूटर ऑपरेटर को राजस्थान SOG ने अरेस्ट किया है. आरोपी कुलपति व अन्य पर 66 अभ्यर्थियों को लाखों रु के एवज में बैक-डेट पर फर्जी डिग्रियां देने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं.

पूछताछ के दौरान आरोपी भारमल ने इस बात को स्वीकारा कि उसने श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस की बैक डेट में फर्जी डिग्री बनवाई थी, जिसके बाद राजस्थान की जांच टीम ने मध्य प्रदेश के सीहोर और भोपाल में छापेमारी कर दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे. इस मामले की फोरेंसिक जांच में पता चला कि कुलपति व अन्य आरोपियों की मदद से बैकडेट में रिकॉर्ड तैयार किए गए और डिग्री दिए जाने की बात सामने आई थी.

सर्च वारंट लेकर विश्वविद्यालय पहुंची थी एसओजी

भारमल से पूछताछ के बाद विश्वविद्यालय का नाम सामने आने पर एसओजी ने अदालत से सर्च वारंट लिया. टीम ने विश्वविद्यालय में तलाशी लेकर रिकार्ड और कंप्यूटर डेटा जब्त किया. इनकी फॉरेंसिक और वित्तीय जांच कराई गई. जांच में भारमल राम के नाम से दो अलग-अलग फीस लेजर अकाउंट सामने आए. एसओजी के अनुसार लेजर में दर्ज प्रविष्टियों की तारीखों और रिकार्ड को पुरानी तारीख का दिखाने के तरीके में विसंगतियां मिली हैं. वहीं जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित भर्ती परीक्षा का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था.

66 अभ्यर्थियों की डिग्रियां जांच के घेरे में

एसओजी के अनुसार विश्वविद्यालय ने पीटीआई भर्ती-2022 में सफल 66 अभ्यर्थियों को बीपीएड की डिग्रियां जारी की थीं. जांच एजेंसी को संदेह है कि इनमें से कई डिग्रियां बैकडेट में तैयार कर फर्जी तरीके से उपलब्ध कराई गईं. इसके बदले अभ्यर्थियों से लाखों रु लेने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. विश्वविद्यालय में बीपीएड की 100 सीटें स्वीकृत हैं और भर्ती से पहले के सत्रों में यहां से बीपीएड करने वाले विद्यार्थियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होना भी जांच का हिस्सा है.

कुलपति समेत तीन गिरफ्तार, जांच का दायरा बढ़ा

भारमल राम को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उसके खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है. अब विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है. एसओजी फिलहाल 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियों, फीस लेजर, विश्वविद्यालय के रिकार्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है.

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एडीजी ने कहा, फारेंसिक जांच में सामने आईं अनियमितताएं

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, '' विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा की फारेंसिक वित्तीय जांच कराई गई है. इस जांच में भारमल राम के नाम से दो फीस लेजर अकाउंट और उनकी प्रविष्टियों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.'' एडीजी के अनुसार पीटीआई भर्ती में सफल 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियों की भी जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.