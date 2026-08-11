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सीहोर में अर्थी पर सिस्टम! उफनती नदी पार कर अंतिम यात्रा, श्मशान तक जानलेवा सफर

मामला सीहोर जिले के ग्राम पंचायत मूडला खुर्द क्षेत्र के कचनारिया गांव का है. यहां अचानक एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. परिजनों ने शवयात्रा की तैयारी की, मगर गांव में पक्की सड़क न होने और शमशान घाट के रास्ते में उफान मारते बरसाती नाले की वजह से शव यात्र को पानी के बीच से निकालना पड़ा.

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक अंतिम यात्रा को बाढ़ के पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर निकाला गया. इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गांव के कुछ लोग शव को कंधे पर रखकर उफान मारते नाले को पार करते नजर आते हैं और उनकी कमर तक पानी आ जाता है. यहां बारिश के बाद सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि शव वाहन भी शमशान घाट तक नहीं पहुंच पाया. जिसके बाद मजबूर ग्रामीणों ने कंधों पर ही शव को उठाकर अंतिम यात्रा पूरी की.

सीहोर में अर्थी पर सिस्टम (ETV Bharat)

प्रशासन की लापरवाही पर बड़े सवाल

यह क्षेत्र संसदीय दृष्टिकोण से विदिशा में आता है. जोकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है. इसके साथ ही ये प्रदेश के राजस्व मंत्री करण वर्मा का गृह विधानसभा क्षेत्र है. यहां बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को जो दर्द सहना पड़ा, वह सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाता है. गांव में श्मशान घाट तक जाने के लिए नाले में एक पुल तक नहीं है.

उफनता नाला पारकर हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

उफनता नाला पार कर किया अंतिम संस्कार

आखिरकार उफनती नाले के तेज बहाव के बीच ग्रामीणों ने शव को कंधा देकर नाला पार किया. इस जानलेवा सफर के दौरान जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन मजबूर ग्रामीणों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था. आखिरकार बुजुर्ग महिला का ग्रामीणों और परिजनों ने अंतिम संस्कार किया. इस दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन को कोसते नजर आए.

जान जोखिम में डालकर निकली बुजुर्ग महिला की अर्थी (ETV Bharat)

ग्रामीण आकाश ने कहा, '' कई सालों से रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया. चुनावों के वक्त नेता वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सुविधा देने की बात कोई नहीं करता.'' इस पूरे मामले पर तहसीलदार आकाश महंत ने कहा, "मुझे बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के वीडियो की जानकारी मिली है. एक टीम भेजकर मामले की जांच करवा रहे हैं. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."