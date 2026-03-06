सीहोर में डबल मर्डर, चाचा का खूनी खेल, एग्जाम देने जा रहे भाई-बहन को पीट-पीटकर मार डाला
सीहोर में प्रॉपर्टी विवाद में चाचा और उनके बेटे ने भाई-बहन की हत्या की, एग्जाम देने जाते समय लाठी डंडों से किया हमला.
रिपोर्ट: फिरोज जहां
सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई. आरोप है कि शुक्रवार को जमीनी विवाद में चाचा और उनके बेटे ने भाई-बहन की पीट-पीटकर हत्या कर दी. दोनों भाई बहन परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे, तभी रास्ते में चाचा और उनके बेटे ने दोनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. हमले के कुछ देर बाद ही दोनों की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है.
परीक्षा देने जा रहे भाई-बहन पर हमला
पुलिस सुपरिटेंडेंट दीपक शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''शुक्रवार को जमीन के विवाद में एक लड़की और उसके भाई की उनके चाचा और उनके बेटे ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शुक्रवार सुबह 7.30 बजे सिद्दीकगंज पुलिस स्टेशन के तहत धरमपुरी गांव में घटी, जो जिला हेडक्वार्टर से करीब 70 km दूर है. मृतकों की पहचान शीतल मालवीय (20) और उसके भाई कुलदीप मालवीय (19) के रूप में हुई है.''
जमीन को लेकर चल रहा है विवाद
पुलिस सुपरिटेंडेंट दीपक शुक्ला ने जानकारी दी कि, ''आरोपी हरिसिंह मालवीय और उसके बेटे ने कथित तौर पर एग्जाम सेंटर जा रहे भाई-बहनों को रोका और उन पर लाठियों से हमला कर दिया. हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई.'' पुलिस ने कहा कि, हरिसिंह और मृतकों के पिता जगदीश भाई हैं. उनके बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आगे की जांच जारी है.
परिजन ने लगाए साजिश के आरोप
इस घटना से इलाके में सनसनी फेल गई है. इधर परिजन का आरोप है कि हमला अचानक नहीं किया गया है, यह एक सोची समझी साजिश है. परिजन के मुताबिक, शीतल और कुलदीप सुबह परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे चाचा और उनका बेटा दोनों बच्चों पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़ा. हमला अचानक हुआ जिससे भाई बहन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी मौत हो गई. परिजन ने पुलिस से आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है.