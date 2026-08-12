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इलाज के दौरान नवजात की मौत, परिजन ने शव लेने से किया इंकार, 17 दिनों से मॉर्च्युरी में बॉडी

सीहोर अस्पताल में नवजात का शव लेने से परिजन का इंकार ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, श्यामपुर तहसील के सीलखेड़ा गांव निवासी सविता ने बीते 30 जून को बच्ची को जन्म दिया था. जन्म के समय बच्ची का वजन काफी कम था, जिसके बाद परिजन ने आनन-फानन में नवजात को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था. हालांकि इलाज के दौरान 24 जुलाई नवजात की मौत हो गई थी.

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 24 जुलाई को नवजात की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नवजात का शव लेने से इनकार कर दिया. बीते 17 दिनों से बच्ची का शव अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखा है. अब हॉस्पिटल प्रशासनिक मामले की सूचना पुलिस को देकर कार्रवाई में जुट गया है.

शव के खराब होने का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप

नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा बच्ची के परिजन को सूचित किया गया, लेकिन परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया. परिजन का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा बच्ची की बीमारी और इलाज की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली. नवजात का निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी अस्पताल ने बच्ची को छुट्टी नहीं दी गई.

20 जुलाई के बाद अस्पताल नहीं पहुंचे परिजन

वहीं, जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार बच्ची को उपचार दिया गया, लेकिन बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ और 24 जुलाई को उसकी मौत हो गई. वहीं, 20 जुलाई के बाद से ही बच्ची के परिजनों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया था.

17 दिन से मॉर्च्युरी में पड़ा है शव (ETV Bharat)

शव के खराब होने का खतरा बढ़ा

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यू ए के श्रीवास्तव ने बताया, "30 जून को जन्म के बाद कम वजन के कारण बच्ची को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. परिजन इलाज में सहयोग नहीं कर रहे थे और 20 जुलाई को अस्पताल से चले गए थे. इसके बाद वे वापस नहीं आए. 24 जुलाई को बच्ची की मौत हो गई. शव मॉर्च्युरी में रखा है. शव के खराब होने का खतरा बढ़ गया है."

नियम के मुताबिक, मॉर्च्युरी में शव अधिकतम दो सप्ताह तक रखा जा सकता है. इसके बाद शव खराब होने का खतरा रहता है. इसी के मद्देजनर अब अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले में आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. नियम के अनुसार शव के संबंध में अगला निर्णय लिया जाएगा.