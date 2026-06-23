जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बेबस पिता, दोनों बेटों को हीमोफीलिया, कहां से लाएं महंगा इंजेक्शन
सीहोर जिला अस्पताल के बाहर अपने बीमार बच्चों के साथ धरने पर बैठा पिता, बचपन से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं दोनों बेटे,महंगा है इंजेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:59 PM IST
सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल के बाहर एक पिता अपने बच्चों के इलाज को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गया. पीड़ित श्रवण कुमार मेवाड़ा का आरोप है कि उनके बच्चे गंभीर हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित हैं. जहां उनके इलाज के लिए नियमित रूप से जीवन रक्षक फैक्टर इंजेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है.
दोनों बेटों को हीमोफीलिया बीमारी, नहीं मिल रहा इंजेक्शन
श्रवण कुमार मेवाड़ा ने बताया कि " उनके दो बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं. जिनकी उम्र 12 साल और 8 साल है. दोनों को बचपन से हीमोफीलिया नाम की बीमारी है. बच्चों को हर 21 दिन में एक विशेष इंजेक्शन फेक्टोसेल VIII लगाना अनिवार्य है, जिसकी कीमत करीब 22 हजार 700 रुपए है. उनका कहना है कि मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना संभव नहीं है. समय पर इंजेक्शन नहीं मिलने से बच्चों की सेहत लगातार बिगड़ने का खतरा बना हुआ है.
धरने पर बैठा पिता
पिता का आरोप है कि संबंधित इंजेक्शन सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है. कई बार अस्पताल और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर मजबूर होकर उन्होंने अपने बच्चों के साथ जिला अस्पताल के सामने धरना शुरू कर दिया."
वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई.
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बच्चों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध जीवन रक्षक दवाएं जरूरतमंद मरीजों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. हालांकि बाद में प्रशासन ने पिता को इंजेक्शन उपलब्ध कराने का कहकर प्रदर्शन शांत कराया है.
क्या है हीमोफीलिया
हीमोफीलिया एक अत्यंत गंभीर आनुवांशिक रक्त विकार है. जिसमें खून का थक्का सामान्य रूप से नहीं बन पाता. इसके कारण हल्की सी चोट या कटने पर भी रक्तस्राव लंबे समय तक जारी रहता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है. इसके प्रभावी इलाज के लिए शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर VIII या IX का इंजेक्शन देना होता है. अत्यधिक महंगा होने ओर इसे अनिवार्य रूप से फ्रीजर में सुरक्षित रखने की मजबूरी के कारण निजी मेडिकल स्टोर भी इसे अपने पास नहीं रखते है. जिला मुख्यालय पर कई बार गरीब लोगों को खुद से या संस्थाओं की मदद से बाजार से खरीद कर या इंजेक्शन लगाए जाते हैं.
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'सीहोर और भोपाल दोनों जगह उपलब्ध नहीं था इंजक्शन'
इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर यूके श्रीवास्तव ने बताया कि "फैक्टर VIII का इंजेक्शन सीहोर ओर भोपाल दोनों जगह में उपलब्ध नहीं था. संबंधित इंजेक्शन सेंट्रल डिपो भोपाल में आज ही प्राप्त हुआ है. इसलिए आज ही इंजेक्शन लाने के लिए स्टोर कीपर को जेपी अस्पताल भोपाल भेजा गया है. बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. रात तक उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा."