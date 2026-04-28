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दिग्विजय सिंह का भाजपा पर तीखा प्रहार, बोले-आप से भाजपा में गए सांसदों का होगा सत्यानाश

सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर उठाए सवाल. आप के सांसदों पर की तल्ख टिप्पणी.

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दिग्विजय सिंह का भाजपा पर तीखा प्रहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:50 PM IST

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सीहोर: राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर प्रवास के दौरान भाजपा और पाला बदलने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसदों को लेकर कड़ी टिप्पणी की.

दिग्विजय सिंह ने तीखे लहजे में कहा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं. उनका सत्यानाश हो जाएगा. उन्होंने दलबदल की राजनीति को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की.

महिला आरक्षण बिल की मंशा पर उठाए सवाल

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि "महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की नीयत साफ नहीं है और इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इसे भविष्य के बजाय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए."

महिला आरक्षण बिल की मंशा पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

उन्होंने महिला आरक्षण बिल को भाजपा का छलावा बताया. उन्होंने कहा कि "आरक्षण को टालने के लिए कभी परिसीमन तो कभी जनगणना का बहाना बनाया जा रहा है. अगर नीयत साफ होती तो भाजपा इसे कई साल पहले ही लागू कर सकती थी. जब वर्तमान स्थिति में ही आरक्षण दिया जा सकता है, तो देरी क्यों, सरकार को चाहिए कि यूपी विधानसभा चुनाव से ही इसकी शुरुआत कर दे."

'यूपी चुनाव से होनी चाहिए आरक्षण की शुरुआत'

उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ही इस आरक्षण की शुरुआत कर देनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि "परिसीमन और जनगणना जैसे तर्क केवल देरी करने के बहाने हैं. वर्तमान परिस्थितियों में भी आरक्षण लागू करना पूरी तरह संभव है, लेकिन सरकार इसे लटकाना चाहती है."

'भाजपा में जाने वाले सांसदों का होगा सत्यानाश'

सीहोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने भाजपा में शामिल होने वाले दलबदलू नेताओं और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर भड़ास निकाली. आप के सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर दिग्विजय सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "जो सांसद अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, उनका सत्यानाश हो जाएगा."

दिग्विजयय सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार भाजपा पर 'ऑपरेशन लोटस' और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है.

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