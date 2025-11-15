Bihar Election Results 2025

सीहोर में शराब तस्कर समझ 2 लड़कों को रोका, आधे घंटे तक लात घूसों से पिटाई

सीहोर जिले के शाहगंज क्षेत्र में दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट, अमानवीय का वीडियो हुआ वायरल, शराब कारोबार से जुड़े लोगों पर आरोप.

सीहोर में दो लड़कों की पिटाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 12:47 PM IST

Choose ETV Bharat

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि, बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज क्षेत्र में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने एक नाबालिग सहित दो लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बदमाश लड़कों की बर्बरता से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस जगह घटना हुई वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र और पूर्व में विधानसभा क्षेत्र भी है.

युवकों की जूते-चप्पलों और लातों से पिटाई
दावा किया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार रात की है. जिसमें कुछ लोग दो युवकों के साथ जूते चप्पलों और लातों से मारपीट कर रहे हैं. मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. जानकारी के अनुसार, सीहोर जिले के शाहगंज क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. युवकों को जूते और चप्पलों के साथ जमीन पर पटक कर लातों से भी पीट रहे हैं.

शराब तस्करी का आरोप लगाकर रोका
जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार, शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने इन दो लड़कों को शाहगंज के पास नर्मदापुरम रोड पर अचानक रोका और उन पर शराब की तस्करी का आरोप लगाते हुए उनकी तलाशी ली और उनके पास रखे रुपए भी छीन लिए. बताया गया है कि इन युवकों के पास से शराब नहीं मिली है इसके बाद भी शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने उनके साथ बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट की है. आधे घंटे तक इन दो युवकों के साथ लगातार मारपीट होती रही.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस संबंध में एसडीओपी बुधनी रवि शर्मा का कहना है कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. वीडियो की सत्यता की पुष्ठि की जा रही है. जानकारी मिलने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.''

