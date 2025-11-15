ETV Bharat / state

सीहोर में शराब तस्कर समझ 2 लड़कों को रोका, आधे घंटे तक लात घूसों से पिटाई

सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि, बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज क्षेत्र में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने एक नाबालिग सहित दो लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बदमाश लड़कों की बर्बरता से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस जगह घटना हुई वह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र और पूर्व में विधानसभा क्षेत्र भी है.

युवकों की जूते-चप्पलों और लातों से पिटाई

दावा किया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार रात की है. जिसमें कुछ लोग दो युवकों के साथ जूते चप्पलों और लातों से मारपीट कर रहे हैं. मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. जानकारी के अनुसार, सीहोर जिले के शाहगंज क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. युवकों को जूते और चप्पलों के साथ जमीन पर पटक कर लातों से भी पीट रहे हैं.