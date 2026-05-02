सीहोर में उज्जैन की दंपति से हैवानियत, अपहरण कर मारपीट, जूतों की माला पहनाई
सीहोर में सनसनीखेज वारदात, ग्रामीणों ने दंपति का अपहरण कर जमकर पीटा, सगाई टूटने की खुन्नस में वारदात को अंजाम देने के आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 3:01 PM IST
सीहोर: सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टीबूपुरा में एक दंपति के साथ अपहरण, मारपीट और अमानवीय व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उज्जैन जिले के शंकरपुर गांव निवासी राकेश (परिवर्तित नाम) अपनी पत्नी के साथ गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के भटकुंड गांव में एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब दंपति वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनके साथ यह वारदात घटित हुई.
ग्रामीणों ने किया दंपत्ति का अपहरण
बताया जा रहा है कि, टीबूपुरा गांव निवासी बहादुर सिंह बंजारा को दंपति के आने की जानकारी मिल गई थी. इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ चौबारा जागीर मार्ग पर पहले से ही घात लगाकर पहुंच गया. जैसे ही राकेश अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से वहां से गुजरा, आरोपियों ने उन्हें रोक लिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने बिना किसी बातचीत के दंपति के साथ मारपीट शुरू कर दी. दोनों को सरेराह पीटा गया, जिससे वे घायल हो गए. इसके बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने दंपति को जबरन एक चार पहिया वाहन में बैठा लिया. इस दौरान भी उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट जारी रही.
जूतों की माला पहनाकर किया अपमानित
आरोप है कि, दंपति को वाहन में डालकर टीबूपुरा गांव ले जाया गया, जहां उनके साथ दोबारा मारपीट की गई. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन्हें जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया, जो सामाजिक दृष्टि से बेहद आपत्तिजनक कृत्य माना जा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.
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सगाई टूटने के आरोप में मारपीट
घटना की जानकारी मिलते ही सिद्दीकगंज थाना पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर दंपति को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया. पुलिस ने पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला एक नाबालिग लड़की की सगाई टूटने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.
कार्रवाई के तहत पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसडीओपी दामोदर गुप्ता ने फोन पर बताया कि, ''मामला सोनकच्छ थाने का है. हमने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था और उनको सोनकच्छ पुलिस के हवाले कर दिया है. अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और सभी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''