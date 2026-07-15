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क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह है, कांग्रेसियों पर FIR क्यों? जीतू पटवारी के सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा सीहोर से भोपाल रवाना. जनसभा में पटवारी ने सरकार पर कई आरोप लगाए.

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सीहोर में जनसभा को संबोधित करते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:50 PM IST

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सीहोर : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की युवा स्वाभिमान यात्रा (Gen-Z Cyclothon) इंदौर से आष्टा होते हुए बुधवार को सीहोर पहुंची. यहां पहुंचते ही कांग्रेसियों में भारी जोश देखने को मिला. जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा सीहोर से राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो गई. सीहोर में जीतू पटवारी ने लोगों से कहा "युवाओं को सतर्क करने और सरकार को जगाने के लिए साइकिल यात्रा की जा रही है."

"कांग्रेस की मांग है कि परीक्षाओं में धांधली बंद की जाए. नौकरियों में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए. सबसे बड़ी मांग ये है कि केजी से लेकर पीजी उच्च स्तर की शिक्षा मुफ्त की जाए. हम विपक्षी दल हैं. हमारा धर्म है सवाल पूछना. हम सवाल पूछते हैं तो सरकार केस दर्ज करवा देती है."

कांग्रेसियों पर FIR क्यों? जीतू पटवारी के सवाल (ETV BHARAT)

साइकिल यात्रा पहुंची सीहोर, जोश बढ़ा

14 जुलाई को इंदौर से निकली साइकिल यात्रा का रात्रि विश्राम सीहोर के कोठारी नगर पंचायत में हुआ. पटवारी की यात्रा बुधवार दोपहर में सीहोर पहुंची. इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई व युवा कांग्रेस ने जीतू पटवारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षा और परीक्षा माफिया बेलगाम हो गए हैं."

सवाल पूछो तो केस लगवा देते हैं

सीहोर में जीतू पटवारी ने कोतवाली चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा "यह अलीबाबा चालीस चोर की सरकार है, जो शिक्षा में, जमीनों में भ्रष्टाचार कर रही है. अगर सवाल पूछो तो केस लगवा देते हैं. घर तुड़वा देते हैं. आज ही भ्रष्टाचार की वजह से पशुपालन मंत्री को हटाया गया है. मुख्यमंत्री ने अपने पास वह विभाग लिया है."

कांग्रेस पूरे देश में निकालेगी साइकिल यात्रा

युवा पीढ़ी के साथ ही स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने देशभर में इस तरह की साइकिल यात्राएं निकलने का आह्वान किया है. इसी क्रम में 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक यह यात्रा निकाली जा रही है. शहर के रीगल चौराहे पर जीतू पटवारी ने कहा "साइकिल यात्रा एक शुरुआत और संकल्प है युवा पीढ़ी के स्वाभिमान का जो अवसर चाहती है. सम्मान चाहती है."

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