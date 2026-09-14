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बांयी ओर सूंड वाले चिंतामन गणेश, जहां रथ का पहिया थमा, वहीं जमीन से प्रकट हुए स्वयंभू बप्पा

देश का चौथा स्वयंभू पीठ कहलाता है सीहोर का प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर, उल्टा स्वास्तिक बनाने से पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना.

SEHORE CHINTAMAN GANESH TEMPLE
बांयी सूंड वाले चिंतामन गणेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 10:58 AM IST

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सीहोर: पश्चिमी छोर पर स्थित रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का प्राचीन सिद्ध विनायक चिंतामन गणेश मंदिर मौजूद है. जो विक्रमादित्य कालीन माना जाता है. यह देश का चौथा स्वयंभू पीठ कहलाता है. गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्म की महाआरती से यहां 14 दिवसीय उत्सव शुरू होता है. देशभर और विदेश से लाखों भक्तगण यहां गणेश चतुर्थी पर्व के बाद से लगातार आते हैं, अपनी मन्नत मांगते है. मंदिर की चौखट पर शीश नवाते है. आज भी यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है.

गणेश चतुर्थी पर सीहोर स्थित विक्रमादित्य कालीन प्राचीन सिद्ध विनायक चिंतामन गणेश मंदिर में विराजे स्वयंभू भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए भक्तों सैलाब उमड़ता है. गणेश चतुर्थी से 14 दिनों का मेला मंदिर परिसर प्रारम्भ होता है. दोपहर ठीक बारह बजे भगवान श्री गणेश जी के जन्म की महाआरती होती है. इसमें प्रदेश और देश के प्रान्तों से आए श्रद्धालु उत्साह और भक्ति के साथ हिस्सा लेकर अपनी मनौति मांगते हैं.

जहां रथ का पहिया थमा, वहीं जमीन से प्रकट हुए स्वयंभू बप्पा (ETV Bharat)

सम्राट विक्रमादित्य ने कराया मंदिर का निर्माण
उज्जैयिनी के परमार वंश के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत् 155 में इस मंदिर का निर्माण करवाया. देश के चार स्वयंभू पीठों में शामिल यह चिंतामन गणेश मंदिर लगभग 2 हजार वर्ष पुराना माना जाता है. सीहोर शहर के पश्चिमी-उत्तर छोर पर वायव्य कोण पर स्थित यह मंदिर अपनी कलित-कीर्ति के लिए देश और विदेश में सुविख्यात है.

चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना की कहानी
सीहोर स्थित विक्रमादित्य कालीन चिंतामन गणेश मंदिर की कहानी भी अपने आप कम रोचक नहीं है. मंदिर के पुजारी डॉ. प्रदीप एस चौहान के अनुसार, ''बताया जाता है कि उज्जैयिनी के परमार वंश के सम्राट विक्रमादित्य प्रति बुधवार राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के किले में विराजे सिद्धविनायक चिन्तामन गणेश के दर्शन के जाया करते थे. एक दिन राजा को भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि, राजन अब मैं पार्वती नदी में शिव-पार्वती के संगम स्थल पर कमल-पुष्प के रूप में प्रकट होऊंगा.

स्वप्न में दिए निर्देश पर राजा ने कमल पुष्प ग्रहण करने के लिए रथ लेकर सीहोर के वर्तमान मंदिर से 10 से 12 किमी दूर स्थित पार्वती नदी के संगम स्थल पर पहुंचकर कमल पुष्प ग्रहण किया. आकाशवाणी के अनुसार, उन्हें कमल पुष्प ग्रहण कर रात में ही उज्जैयिनी पहुंचना था. वह जैसे ही चले वैसे ही उनके रथ का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया. दूसरे रथ की व्यवस्था होते-होते सुबह हो गई. अचानक कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में बदल गया और यह प्रतिमा जमीन मे धंसने लगी. तब सम्राट विक्रमादित्य ने इस प्रतिमा की इसी स्थल पर स्थापना कर दी. आज भी यह प्रतिमा आधी जमीन में धंसी हुई है.''

सूंड बांयी ओर होने से सिद्ध औैर स्वयंभू कहलाते हैं
मंदिर के पुजारी डॉ. प्रदीप एस चौहान के मुताबिक, ''सीहोर के प्राचीन सिद्ध विनायक चिन्तामन गणेश में विराजे भगवान श्री गणेश की सूंड बांयी ओर होने से यह सिद्ध औैर स्वयंभू कहलाते हैं. ऐसे स्वयंभू मंदिर की श्रृंखला में यह मंदिर देश का चौथा पीठ कहलाता है. मान्यता है कि यहां कोई भी मनौती भगवान चुटकियों में पूर्ण कर देते हैं.''

देश के चार स्वयंभू गणेश पीठ
देश में चिन्तामन गणेश की चार सिद्ध और स्वयंभू प्रतिमाएं देश के चार स्थानों पर स्थित है. इनमें राजस्थान के सवाई माधेपुर में रणथम्भोर, उज्जैन में अवन्तिका, गुजरात में सिद्धपुर तथा सीहोर के चिंतामन गणेश चौथे स्वंयभू पीठ माने जाते हैं.

अमंगल से मंगल का अनूठा रहस्य
सीहोर के प्राचीन सिद्ध विनायक चिन्तामन गणेश मंदिर में भक्तगण मंदिर के पार्श्व भाग में अमंगल का प्रतीक उल्टा स्वास्तिक बनाना नहीं भूलते. भक्तगण किसी भी कामना के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मान्यता पूरी होने पर फिर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं.

भक्तों की कामना होती है पूरी
चिन्तामन गणेश में विराजे भगवान गणेश की आराधना करने आए भक्तों में कुछ भक्त ऐसे भी थे जिनकी कामनाए रिद्धि-सिद्धि के देव भगवान गणेश ने पूरी की. इस चिन्तामन गणेश मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार एवं सभामंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया. मंदिर का स्तूप श्री यंत्र के कोणों पर स्थित है. विक्रमादित्य के बाद शालिवाहन शक, राजा भोज, बाजीराव पेशवा, कृष्ण देव राय, गोंड राजा नवल शाह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर देखरेख भी की.

भोपाल से आई भक्त रिद्धिमा ने बताया कि उल्टा स्वास्तिक बनाने से

Last Updated : September 14, 2026 at 10:58 AM IST

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