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सोयाबीन पर मौसम की मार, बादल रूठे तो मुरझाया काला सोना, चिंता में सीहोर के किसान

सोयाबीन उत्पादकता पर कम बारिश का ग्रहण, प्रदेश के टॉप 5 सोयाबीन उत्पादक जिलों में शामिल सीहोर के हाल बेहाल.

RAIN EFFECT SOYBEAN CROPS
सोयाबीन पर मौसम की मार (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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सीहोर: मध्य प्रदेश में काला सोना यानी सोयाबीन के प्रचुर उत्पादन के लिए विख्यात सीहोर जिले में इस बार कम बारिश ने खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन को खासा प्रभावित किया है. हालत हर रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं. अन्नदाता किसान की पेशानी पर हर दिन सिलवटों का बोझ बढ़ रहा है. बेबस किसान आसमान को टुकुर-टुकुर ताकते हर रोज मेघ की कुंटलों बूंदों की बाट जोहते दिख रहे हैं.

दरअसल, राजधानी भोपाल से सबसे समीप के जिले सीहोर की अपनी एक आधारभूत पहचान सोयाबीन का प्रचुर उत्पादन रहा है. इस बार खरीफ के सीजन में जिला किसान एवं कल्याण तथा विकास विभाग ने लगभग 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया. किसानों ने समय पर बोबनी भी की. मगर इस बात अल नीनो के चलते कम से कमतर हो रही बारिश ने किसानों के समक्ष चिंता की दीवार जरूर खड़ी कर दी है.

सोयाबीन उत्पादकता पर कम बारिश का ग्रहण (ETV Bharat)

क्या रहा बोवनी का गणित
इस बार खरीफ के सीजन में सीहोर जिला किसान एवं कल्याण तथा विकास विभाग ने 4 लाख 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन उत्पादन का लक्ष्य रखा. जिसमें लगभग 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बोवनी की गई. सोयाबीन के कम होते उत्पादन के चलते किसानों ने खरीफ के सीजन में मक्का और धान की बुवाई का रकबा भी बढ़ाया है.

कम बारिश बन रही अभिशाप
सीहोर जिले में अल नीनो के चलते इस बार बारिश के सीजन में अब तक महज 14 इंच बारिश ही हुई है. जबकि गत वर्ष इस अवधि में 25 इंच बारिश दर्ज की गई थी. जिले का सामान्य औसत 42 से 44 इंच का है. इन परिस्थितियों में खेतों में अंकुरित सोयाबीन की फसल खासकर अर्ली वैरायटी पीली पड़ रही है. कुपोषित हो रही है. फंगस ग्रस्त हो रही है और पीली पड़ने लगी है.

उत्पादकता पर पड़ेगा खासा असर
सीहोर जिले में सोयाबीन का उत्पादन अब पिछले तीन सालों से शनैः शनैः कम हो रहा है. पहले सोयाबीन 4 से साढ़े चार लाख मैट्रिक टन का उत्पादन जिले को प्रदेश में टॉप फाइव में शामिल रखता था. मगर अब यह उत्पादन गिरकर तीन से साढ़े तीन लाख तक सिमट गया है. इस बार भी उत्पादन न्यूनतम स्तर पर रहने की संभावना आंकलित की जा रही है.

किसान पर दोहरी मार
आजकल खेती का धंधा बड़ी लागत मांगता है. ऐसे में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की लागत किसान को 14 से 15 हजार के लगभग पड़ती है. ऊपर से बारिश का संकट. किसान इतना विवश और दुखी चल रहा है कि उसका दर्द कोई बांट नहीं सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी
इस मामले में जिले के जिला किसान कल्याण एवं विकास विभाग के सहायक संचालक अनिल जाट ने बताया कि, ''कम बारिश के चलते सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश होगी और यह संकट टल जाएगा.''

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