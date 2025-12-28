ETV Bharat / state

सीहोर में चलती बाइक में ब्लास्ट, युवक के पैरों के उड़े चीथड़े, मची अफरा-तफरी

सीहोर में बाइक में भीषण धमाका, युवक के दोनों पैरों के उड़े चीथड़े, उछलकर दूर गिरा धड़, कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था युवक.

SEHORE BIKE BLAST YOUTH DIED
सीहोर में चलती बाइक में हुआ ब्लास्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 6:16 PM IST

सीहोर: रामनगर गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां चलती बाइक में ब्लास्ट हो गया. बाइक चला रहे युवक के दोनों पैरों के चिथड़े उड़ गए. वहीं युवक की मौके पर मौत हो गई और बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. धमाका इतना भयानक था कि बाइक और युवक के परखच्चे उड़ गए हैं. घटना के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के अनुसार युवक कुएं में ब्लास्टिंग का काम करता था. वह डेटोनेटर लेकर बाइक से जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया है.

जमली निवासी था युवक

डेटोनेटर ब्लास्ट होने से जिस युवक की मौत हुई है. उसकी पहचान जमली निवासी 30 वर्षीय सुखराम बरेला के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शी सुरेश ने बताया कि "सुखराम कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और कथित तौर पर भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ लेकर जा रहा था. विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और क्षत-विक्षत पड़े युवक को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी."

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्रित किए. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. हालांकि, मौके पर पहुंचे इछावर थाना के एएसआई मनोज गोस्वामी का कहना है कि "विस्फोटक के प्रकार की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी. इस घटना के बाद अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और इस्तेमाल को लेकर मामले की गहन जांच जारी है."

बाइक के उड़े परखच्चे

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रोशन जैन ने बताया, "थाना इछावर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम सुखराम बारेला पिता दिनेश बारेला उम्र करीब 30 वर्षीय निवासी ग्राम जामली थाना इछावर का जो आज सुबह अपनी मोटर साइकिल क्र. MP 37 MN 4489 से इछावर से ग्राम रामनगर तरफ जा रहा था. करीब 10.30 से 11 बजे के बीच रामनगर में गिट्टी मशीन के पास पहुंचा कि अचानक उसकी मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ, जिससे उक्त व्यक्ति सुखराम के शरीर के कमर के नीचे हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया व बॉडी सड़क से दूर जाकर गिरी तथा मोटरसाइकिल भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई. घटना स्थल के आस पास कोई संवेदनशील वस्तु नहीं मिली है."

