ETV Bharat / state

जो घोड़े पर बैठने नहीं देते उन्हें गधे पर बैठाएंगे, दलितों के अपमान पर दामोदर यादव का जवाब

सीहोर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ( ETV Bharat )