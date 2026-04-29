जो घोड़े पर बैठने नहीं देते उन्हें गधे पर बैठाएंगे, दलितों के अपमान पर दामोदर यादव का जवाब
सीहोर में गरजे आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव, दलितों का अपमान करने वालों को सिखाएंगे सबक, समय आने पर गधे पर बैठाएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 4:04 PM IST
सीहोर: ग्राम बरखेड़ा कुर्मी में बीती मंगलवार रात बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव ने अपने चिर-परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. रात 11 बजे से 1 बजे तक चले इस संबोधन में यादव ने सामाजिक न्याय और सत्ता में भागीदारी को लेकर हुंकार भरी.
'जिन्होंने सदियों गुलाम बनाया, अब वो डर रहे हैं'
दामोदर यादव ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय बुंदेली/मालवी लहजे के शब्दों से की. उन्होंने 'ठटरी' और 'बार देना' जैसे शब्दों का अर्थ समझाते हुए कहा कि ''जो लोग हमारी यात्रा और विचारधारा को रोकने के लिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक चिट्ठियां लिख रहे हैं, वे दरअसल इस जागृति से डरे हुए हैं. जिस दिन पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग एक होकर खड़ा हो गया, उस दिन इस देश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी.'' उन्होंने आह्वान किया कि "जिन्हें सदियों तक गुलाम बनाया गया, अब वे इस देश के मालिक और शासक बनेंगे.''
घोड़ी न चढ़ने देने वालों को गधे पर बैठाएंगे
घोड़ी पर चढ़ने को लेकर होने वाले विवादों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि, ''जो लोग आज दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, समय आने पर उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें गधे पर बैठाने का काम करेंगे.'' उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष और उनके बच्चों के बलिदान को याद दिलाते हुए ग्रामीणों से अपने वोट की कीमत समझने की अपील की.
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बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण
बरखेड़ा कुर्मी में आयोजित इस कार्यक्रम में भीम युवा संगठन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे. रात अधिक होने के बावजूद दामोदर यादव को सुनने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम स्थल 'जय भीम' के नारों से गूंजता रहा. सीहोर जिले में आजाद समाज पार्टी लगातार अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. दामोदर यादव के इस आक्रामक तेवर को आने वाले स्थानीय और बड़े चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.