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शिवराज सिंह की घोषणा याद दिलाने पहुंची आशा कार्यकर्ता, इन मांगों के साथ आंदोलन की चेतावनी

सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समय पर मानदेय भुगतान करने सहित रखी कई डिमांड, मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी.

SEHORE ASHA WORKERS BLOCKED ROAD
एरियर के साथ 1000 वार्षिक वेतन वृद्धि की डिमांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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सीहोर: अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समय पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गईं और कलेक्ट्रेट के सामने भोपाल-इंदौर पुराने मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि 24-24 घंटे हमसे काम लिया जाता है, फिर भी प्रशासन के नजर में आशा कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है. हमरा वेतन अभी तक नहीं आया है, जिससे सभी कार्यकर्ता बहुत परेशान है.

एरियर के साथ 1 हजार वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग

सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग लंबित भुगतान, वेतन वृद्धि, निश्चित न्यूनतम मानदेय, गैर विभागीय कामों का अतिरिक्त भुगतान और शोषण व मनमानी पर रोक की है. आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि कई महीनों से रुकी हुई सैलरी का भुगतान किया जाए. इसके साथ ही 2023-24 की 1 हजार की वार्षिक वेतन वृद्धि एरियर के साथ दी जाए.

'कई विभागों का काम दे दिया जाता है, पर समय पर वेतन नहीं'

आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के चिंता चौहान ने कहा, "हम आशा सुपरवाइजरों का वेतन कई महीने के बाद आता है. जब वेतन आता है, तो ये भी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि ये वेतन किस महीने का है और बाका का वेतन कब आएगा." उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन जो 1000 बढ़ाने की घोषणी की थी, वह भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है."

सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

चिंता चौहान ने कहा, "हमें कई अलग-अलग विभाग के कार्य दे दिए जाते हैं, लेकिन जब हम वेतन की बात करते हैं, तो बजट नहीं होने या अन्य गोलमोल जवाब दे दिया जाता है. कई आशा कार्यकर्ताओं का इसी सैलरी से घर चलता है, लेकिन अब समय पर मानदेय नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है."

Sehore ASHA worker payment Delay
समय पर मानदेय भुगतान करने सहित रखी कई डिमांड (ETV Bharat)

मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

इन सब मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया. जिससे इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया.

Sehore ASHA worker salary increment
एरियर के साथ 1 हजार वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग (ETV Bharat)

प्रदर्शन में शामिल आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. बैंगनी रंग की साड़ी पहने सैकड़ों आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से लेकर वेदांता हार्ट केयर हॉस्पिटल के सामने तक लाइन में अपनी मांगों के समर्थन में डटी रहीं. वहीं, मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है.

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