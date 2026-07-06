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शिवराज सिंह की घोषणा याद दिलाने पहुंची आशा कार्यकर्ता, इन मांगों के साथ आंदोलन की चेतावनी

सीहोर: अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समय पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गईं और कलेक्ट्रेट के सामने भोपाल-इंदौर पुराने मार्ग पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि 24-24 घंटे हमसे काम लिया जाता है, फिर भी प्रशासन के नजर में आशा कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है. हमरा वेतन अभी तक नहीं आया है, जिससे सभी कार्यकर्ता बहुत परेशान है.

एरियर के साथ 1 हजार वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग

सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग लंबित भुगतान, वेतन वृद्धि, निश्चित न्यूनतम मानदेय, गैर विभागीय कामों का अतिरिक्त भुगतान और शोषण व मनमानी पर रोक की है. आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि कई महीनों से रुकी हुई सैलरी का भुगतान किया जाए. इसके साथ ही 2023-24 की 1 हजार की वार्षिक वेतन वृद्धि एरियर के साथ दी जाए.

'कई विभागों का काम दे दिया जाता है, पर समय पर वेतन नहीं'

आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के चिंता चौहान ने कहा, "हम आशा सुपरवाइजरों का वेतन कई महीने के बाद आता है. जब वेतन आता है, तो ये भी स्पष्ट नहीं किया जाता है कि ये वेतन किस महीने का है और बाका का वेतन कब आएगा." उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन जो 1000 बढ़ाने की घोषणी की थी, वह भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है."