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क्या होने वाला है महाविनाश! ग्रहों की चाल पर ज्योतिष का बड़ा दावा, अक्षय तृतीया के बाद परमाणु....

ज्योतिषाचार्य बोले-अक्षय तृतीया पर बरसेगी सुख-समृद्धि, लेकिन ग्रहों की चाल बढ़ा रही विश्व युद्ध का खतरा, दिसंबर तक विश्व में परमाणु विस्फोट की आशंका.

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ग्रहों की चाल बढ़ा रही विश्व युद्ध का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
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सीहोर: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का पर्व इस बार आध्यात्मिक उल्लास के साथ-साथ गंभीर खगोलीय चेतावनियां भी लेकर आ रहा है. ईटीवी भारत से विशेष चर्चा में ज्योतिष पद्म भूषण और स्वर्ण पदक प्राप्त विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ. पंडित गणेश शर्मा ने बताया कि, ''अक्षय तृतीया एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त है, जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता. हालांकि उन्होंने भविष्य को लेकर एक डराने वाली भविष्यवाणी भी की है.''

डॉ. पंडित गणेश शर्मा के अनुसार, ''अक्षय शब्द का अर्थ ही है जिसका कभी नाश न हो. वर्ष में साढ़े तीन अक्षय मुहूर्त होते हैं, जिनमें अक्षय तृतीया का स्थान सर्वोच्च है. इस दिन बिना मुहूर्त देखे विवाह, गृह प्रवेश, स्वर्ण आभूषणों की खरीददारी और नए व्यापार की शुरुआत की जा सकती है. जिन युवक-युवतियों के विवाह में बाधा आ रही है, उनके लिए यह दिन श्रेष्ठ है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन विवाहित कन्या का सौभाग्य अखंड रहता है.''

ग्रहों की चाल पर ज्योतिष का बड़ा दावा (ETV Bharat)

धार्मिक महत्व, परशुराम जयंती और गंगा अवतरण
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि, ''इसी पवित्र तिथि पर भगवान परशुराम, नर-नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था. इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं. यह तिथि युगों के परिवर्तन की साक्षी रही है, सतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ इसी दिन हुआ था. महाभारत ग्रंथ का लेखन भी श्रीगणेश और वेदव्यास जी ने इसी दिन शुरू किया था.''

दान का महत्व और पूजा विधि
पंडित जी ने सलाह दी कि इस दिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और यथाशक्ति दान करें. पंखा, जौ, सत्तू, घी, चीनी, फल और वस्त्रों का दान विशेष फलदायी होता है. साथ ही पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा से जीवन में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती.

ग्रहों की चाल दे रही परमाणु हमले के संकेत!
पॉजिटिव पक्ष के साथ-साथ ज्योतिष पद्म भूषण डॉ. पंडित गणेश शर्मा ने एक गंभीर चेतावनी भी दी है. उन्होंने बताया कि, ''अखातीज के बाद ग्रहों की स्थिति अति खतरनाक होने जा रही है.'' पं. गणेश शर्मा के अनुसार, ''गोचर में तीन-चार प्रमुख ग्रह एक साथ विपरीत दिशा में जा रहे हैं. ग्रहों की यह प्रतिकूल स्थिति आने वाले समय में भीषण विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित कर सकती है. दिसंबर माह तक दुनिया में कहीं न कहीं परमाणु बम का विस्फोट दिखाई दे सकता है.

पंडित शर्मा का कहना है कि, ''जहां एक ओर यह पर्व खुशियां मनाने का है, वहीं दूसरी ओर ग्रहों का यह दुर्लभ और नकारात्मक योग वैश्विक शांति के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा. आने वाले कुछ महीने पूरी दुनिया के लिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं.''

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